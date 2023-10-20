Приєднуйтесь до Місячних свят: Міжнародна нічна подія спостереження за Місяцем

Щороку NASA організовує надзвичайну подію, яка збирає людей з усього світу, щоб спостерігати за Місяцем – віртуально. Міжнародна ніч спостережень за Місяцем — це щорічне громадське свято, яке має на меті об’єднати ентузіастів Місяця, популяризувати науку та дослідження Місяця, а також вшанувати наші культурні та особисті зв’язки з небесним супутником Землі.

Принадність цього заходу в його доступності. Незалежно від вашого місця розташування ви можете брати участь у місячних святах. У вас є можливість відвідувати чи проводити віртуальні чи особисті заходи або просто спостерігати за Місяцем, не виходячи з дому. Глобальна місячна спільнота об’єднується через різні платформи, такі як сторінка заходу у Facebook, канали соціальних медіа з використанням #ObserveTheMoon і міжнародна група Observe the Moon Night Flickr.

NASA окреслило кілька цілей цієї події. По-перше, це свято, яке збирає людей з усього світу, які поділяють пристрасть до Місяця. Він також має на меті підвищити обізнаність про місячні програми NASA, зробивши місячну науку та дослідження доступнішими для громадськості. Крім того, International Observe the Moon Night дає людям можливість досліджувати царство Місяця та космічної науки, використовуючи Місяць Землі як відправну точку для своєї подорожі відкриттів.

Подія заохочує ділитися історіями, зображеннями, творами мистецтва тощо, натхненними Місяцем, сприяючи творчому зв’язку з нашим небесним сусідом. Розпалюючи інтерес до спостережень Місяця, International Observe the Moon Night поширює свій вплив на ширше небо та навколишній світ, надихаючи на постійне дослідження.

Тож відзначайте свої календарі! Цьогорічну подію Міжнародного спостереження за Місяцем у ніч можна спостерігати за допомогою телевізійної трансляції NASA. Приєднуйтеся до 7 жовтня 23 року о 00:21 EDT / 2023:XNUMX UTC і приєднуйтеся до глобальної місячної спільноти в чарівній подорожі відкриття та оцінки Місяця.

джерела:

- Місячна розвідувальна орбітальна місія NASA, Відділ дослідження Сонячної системи Центру космічних польотів імені Годдарда NASA та інші астрономічні організації NASA.