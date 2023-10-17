Уявлення про досягнення та застосування 2D матеріалів

У цій статті висвітлюється нещодавній огляд, проведений Романом Енгель-Гербертом, директором Інституту Пауля-Друде für Festkörperelektronik (PDI), і Жоао Марсело Дж. Лопесом, старшим науковим співробітником PDI, у галузі двовимірних шаруватих матеріалів ( 2DLM). Їхній огляд під назвою «Останні досягнення в теорії 2D матеріалів, синтезі, властивостях і застосуваннях» опубліковано в ACS Nano. Автори надають цінну інформацію про поточні тенденції та майбутні перспективи щодо синтезу та властивостей цих матеріалів.

Огляд черпає натхнення з 9-го щорічного семінару Graphene and Beyond, який відбувся у 2022 році. Він також містить нещодавню роботу PDI щодо вирощування високоякісних магнітних гетероструктур за допомогою епітаксіальних методів. В огляді розглядається широкий спектр тем, включаючи теорію, синтез і обробку, властивості матеріалів, інтеграцію матеріалів, дослідження пристроїв і скручені 2D гетероструктури.

Деякі з основних тем, які обговорюються в огляді, включають моделювання дефектів і інтеркалянтів, зосереджуючись на шляхах формування та стратегічних функціях. Також підкреслюється роль машинного навчання в синтезі та сприйнятті. Огляд наголошує на важливих розробках у синтезі, обробці та описі різних 2D матеріалів. Крім того, досліджуються оптичні та фононні властивості цих матеріалів, які контролюються неоднорідністю матеріалу, багатовимірним зображенням, біосенсором і аналізом машинного навчання.

Представлено концепцію різновимірних гетероструктур, що використовують 2D будівельні блоки для логічних пристроїв і пристроїв пам’яті наступного покоління. Автори також заглиблюються в значення кутових гомопереходів у квантовому транспорті та пропонують майбутні перспективи для галузі 2DLM.

Серед авторів огляду – експерти з різних інститутів США та міжнародних установ, таких як Університет Інсбрука. Ця співпраця забезпечує комплексний і глобальний погляд на досягнення та застосування 2D-матеріалів.

Загалом огляд Енгель-Герберта та Лопеса надає всебічний огляд поточного стану галузі та представляє захоплюючі перспективи майбутнього 2D-матеріалів.

джерело:

– Yu-Chuan Lin та інші, Останні досягнення в теорії 2D матеріалів, синтезі, властивостях і застосуваннях, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– «Insights into 2D materials from international collaboration» (2023, 17 жовтня) отримано 17 жовтня 2023 року з веб-сайту новин Phys.org.