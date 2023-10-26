Склад Марса розкриває підказки про ранню Сонячну систему

Нові відкриття про склад Марса проливають світло на раннє існування планети та її розташування в Сонячній системі. Недавні висновки місії посадкового модуля InSight НАСА поставили під сумнів попередні припущення про склад Марса, особливо щодо його ядра.

На відміну від Землі, яка має переважно рідке залізне ядро, спостереження InSight показують, що Марс має менше ядро ​​з шаром рідких силікатів, що огортає його. Дані свідчать про те, що цей шар має товщину приблизно 150 кілометрів і оточує кам’янисту кору планети. Ці відкриття спонукали вчених переглянути своє розуміння формування планет.

Дослідник Dongyang Huang з ETH Zurich пояснює, що початкове спостереження складу ядра Марса, яке містило напрочуд високу частку легших елементів, суперечило існуючим теоріям розвитку планети. Проте подальший аналіз привів до нової гіпотези: Марс має менше, щільніше ядро ​​з рідким центром, який містить приблизно 9-14% легших елементів. Ця унікальна композиція кидає виклик попереднім припущенням і дає спокусливі підказки про раннє походження Марса.

Різниця в щільності, отримана на основі сейсмічних даних, зібраних сейсмографом InSight, дає цінну інформацію про внутрішній простір планети. У той час як дослідники на Землі використовують сейсмографи для вимірювання коливань землі та визначення щільності та хімічного складу планети, вивчення Марса викликає різні проблеми. Сейсмограф InSight, перший у своєму роді, встановлений на Марсі, дозволив вченим зібрати важливі дані про коливання та склад планети.

Ці нещодавні відкриття вказують на те, що Марс міг утворитися раніше, ніж Земля в історії Сонячної системи, потенційно в той час, коли Сонце було оточене туманною хмарою частинок. Особливий склад ядра Марса дає інтригуючий погляд на минуле планети та викликає інтригуючі питання про умови, які панували під час її формування.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Який склад ядра Марса?

Згідно з нещодавніми спостереженнями місії посадкового модуля InSight НАСА, ядро ​​Марса менше, ніж вважалося раніше, і містить шар рідких силікатів, що оточує ядро ​​з рідкого заліза.

2. Як дослідники вивчали склад Марса?

Дослідники використовували сейсмограф InSight, щоб виміряти вібраційні моделі та визначити щільність і хімічний склад планети. Це дало цінні дані про ядро ​​Марса та його характерний склад.

3. Чим склад Марса відрізняється від Землі?

Хоча Земля має переважно рідке залізне ядро, ядро ​​Марса має менший розмір і містить шар рідких силікатів на додаток до рідкого заліза.

4. Що свідчать дані про утворення Марса?

Більша частка легких елементів у ядрі Марса свідчить про те, що планета утворилася раніше в Сонячній системі, ніж Земля. Це вказує на те, що Марс міг розвиватися, коли Сонце все ще було оточене туманною хмарою частинок.