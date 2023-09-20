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Жити як аналоговий астронавт в Антарктиді

ByВікі Ставропулу

Вересень 20, 2023
Жити як аналоговий астронавт в Антарктиді

У листопаді 2022 року Тара Суїні вирушила в дослідницьку експедицію до льодовика Туейтс у Західній Антарктиді. Хоча її основною метою було вивчення геології льодовика та танення льоду, Суїні не могла не нагадати про те, як це відчувати себе — бути дослідником космосу. Як колишній офіцер ВПС і теперішній докторант з місячної геології, вона відчула схожість між антарктичними експедиціями та космічними місіями.

Протягом багатьох років вчені-космонавти вивчали досвід людей, які живуть в екстремальних умовах, таких як Антарктида, щоб краще зрозуміти виклики та умови, з якими астронавти можуть зіткнутися на інших планетах. Ці полярні експедиції служать цінним аналогом для дослідження космосу, пропонуючи зрозуміти фізіологічні та психологічні аспекти довготривалих місій.

Під час свого 16-денного перебування на льодовику Туейтс Суїні та її команда жили в наметах і витримували суворі погодні умови. Вони стикалися з бурями та хуртовинами, проводячи дні в пастці у своїх наметах. Суїні навіть опинилася в темряві, порівнюючи цей досвід із перебуванням усередині м’яча для пінг-понгу. Незважаючи на труднощі, вона відчувала зосередженість і хвилювання, яких не відчувала на своєму рідному континенті.

Участь у травневій конференції аналогових астронавтів 2023 року надала Суїні унікальну можливість глибше вивчити досвід аналогових астронавтів. Конференція зібрала людей, які симулюють тривалі космічні подорожі на Землі. Захід, який відбувся в Біосфері 2, автономному середовищі існування в пустелі Арізони, мав на меті зрозуміти доцільність створення придатного для життя середовища на ворожих планетах.

Подорож Суїні до льодовика Туейтс та її участь у конференції аналогових астронавтів підкреслюють зв’язок між полярними дослідженнями та космічними місіями. Цей досвід пропонує цінну інформацію про фізичні та психічні проблеми, з якими можуть зіткнутися астронавти під час майбутніх місій на Місяць, Марс і за їх межами.

джерела:
– Техаський університет в Ель-Пасо (університет)
– Аналогова конференція астронавтів (конференція)

By Вікі Ставропулу

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