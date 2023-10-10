Дослідження інфрачервоної кількісної оцінки глікозилювання в білку та AFM-IR

Ця стаття висвітлює майбутній вебінар, який заглибиться в захоплюючу сферу інфрачервоного кількісного визначення глікозилювання в білках за допомогою атомно-силової мікроскопії (AFM-IR). Цей метод поєднує в собі можливості високої роздільної здатності АСМ з молекулярною інформацією, отриманою за допомогою інфрачервоної спектроскопії, створюючи потужний інструмент для вивчення структури та функції білка.

Традиційно інфрачервона мікроскопія була обмежена її слабкою просторовою роздільною здатністю. Однак поєднання АСМ з інфрачервоною спектроскопією подолало це обмеження, досягнувши роздільної здатності близько 10 нм. Цей прорив дозволяє дослідникам записувати спектри та карти поглинання різних зразків, включаючи білки, клітини та тканини.

Одним із конкретних напрямків цього вебінару є вивчення амілоїдів, зокрема у зв’язку з хворобою Альцгеймера. Амілоїдні бляшки, виявлені в мозку, складаються з агрегованих форм бета-амілоїдного пептиду. Використовуючи AFM-IR, дослідники можуть досліджувати агрегацію цього пептиду та відстежувати зміни в структурі ізольованих амілоїдних фібрил. Методика також була застосована до нейронів і відділів мозку, надаючи молекулярну інформацію з нанорозмірною роздільною здатністю.

Вебінар вестиме Джехан Вейтенс, постдокторант із Вільного університету Брюсселя. Маючи хімічну освіту та великий досвід інфрачервоної спектроскопії, Waeytens провів новаторське дослідження використання AFM-IR у вивченні бета-амілоїдного пептиду. Зараз він зосереджений на біофункціональних підказках AFM для подальшого прогресу в цій галузі.

Загалом інфрачервоне кількісне визначення глікозилювання в білку за допомогою AFM-IR має великі перспективи для розгадки таємниць структурних змін білка та їхнього впливу на різні захворювання. Цей вебінар пропонує унікальну можливість дізнатися більше про цю передову техніку та її потенційні застосування.

джерела:

– Вільний університет Брюсселя

– дослідження Jehan Waeytens