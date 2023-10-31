Полярне сяйво на Урані: розгадка таємниці температури планети

Нещодавно вчені зробили інтригуюче відкриття щодо планети Уран – наявність інфрачервоних полярних сяйв. Цей прорив стався після трьох десятиліть інтенсивних досліджень і пропонує цінне розуміння того, чому Уран, незважаючи на значну віддаленість від Сонця, підтримує вищу температуру, ніж очікувалося.

Полярні сяйва, природні світлові прояви в атмосфері планети, утворюються, коли заряджені частинки від Сонця взаємодіють із газами у верхніх шарах атмосфери. Ці явища відбуваються в періоди високої сонячної активності, такі як сонячні спалахи та викиди корональної маси. Їх можна спостерігати навколо Північного та Південного магнітних полюсів різних планет нашої Сонячної системи.

Юпітер і Сатурн відомі своїми яскравими та потужними полярними сяйвами завдяки сильним магнітним полям і щільній атмосфері. З іншого боку, Уран і Нептун мають слабкіші, але вражаючі полярні сяйва. У випадку з Ураном досі спостерігалися лише ультрафіолетові полярні сяйва з 1986 року. Проте вчені в недавньому дослідженні під керівництвом астрофізика Емми Томас з Університету Лестера знайшли докази інфрачервоних полярних сяйв в атмосфері Урана.

Вивчивши 224 зображення та вивчивши поведінку конкретної іонізованої частинки під назвою H3+, дослідники виявили збільшення її щільності без відповідної зміни температури. Це відкриття переконливо свідчить про існування інфрачервоних полярних сяйв на Урані, подібних до тих, що спостерігаються на Юпітері та Сатурні. Наявність цих полярних сяйв може пояснити надзвичайно високу температуру планети.

«Ця стаття є кульмінацією 30-річного дослідження полярного сяйва на Урані, яке нарешті виявило інфрачервоне полярне сяйво та розпочало нову еру досліджень полярного сяйва на планеті. Наші результати розширять наші знання про полярні сяйва крижаних гігантів і зміцнять наше розуміння планетарних магнітних полів у нашій Сонячній системі, на екзопланетах і навіть на нашій власній планеті», — сказала Емма Томас.

Ці новаторські знахідки не тільки проливають світло на таємниці Урана, але й сприяють покращенню нашого розуміння полярних сяйв за межами нашої Сонячної системи. Оскільки вчені продовжують досліджувати загадкові глибини космосу, вивчення небесних явищ, таких як полярні сяйва, відкриває нові двері для розгадки таємниць Всесвіту.

FAQ

1. Що таке полярні сяйва?

Полярні сяйва — це природні світлові прояви у верхній атмосфері планети, спричинені взаємодією заряджених частинок Сонця з газами.

2. Де утворюються полярні сяйва?

Полярні сяйва можна спостерігати навколо Північного та Південного магнітних полюсів різних планет, включаючи Землю, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

3. Чому полярні сяйва Урана важливі?

Нещодавнє відкриття інфрачервоних полярних сяйв на Урані дає цінну інформацію про високу температуру планети, незважаючи на її відстань від Сонця.

4. Що полярні сяйва говорять нам про інші планети?

Вивчення полярних сяйв на різних планетах допомагає вченим зрозуміти поведінку магнітних полів, атмосфери та інших планетних характеристик у нашій Сонячній системі та за її межами.

5. Чим відрізняються полярні сяйва на різних планетах?

Полярні сяйва кожної планети мають унікальні характеристики, що залежать від таких факторів, як сила магнітного поля, щільність атмосфери та взаємодія між зарядженими частинками та газами. Наприклад, полярні сяйва Юпітера яскравіші та потужніші, ніж земні, тоді як на Венері та Марсі полярні сяйва слабкіші через різні механізми.