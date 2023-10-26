Астрономи стали свідками першого інфрачервоного полярного сяйва на Урані, проливаючи світло на дивні магнітні поля

Астрономи зробили революційне відкриття, коли вони вперше спостерігали інфрачервоне полярне сяйво на планеті Уран. Ця захоплююча розробка пропонує цінну інформацію про своєрідні магнітні поля, які існують на далеких крижаних гігантах у нашій Сонячній системі.

Полярне сяйво, широко відоме як північне та південне сяйво, зазвичай виникає внаслідок зіткнення сонячних вітрів із високозарядженими частинками в атмосфері Землі. Це зіткнення іонізує частинки, змушуючи їх випромінювати світло та створюючи заворожуючі зелені та фіолетові відображення, які ми бачимо в полярних областях.

Подібні форми полярного сяйва спостерігалися на інших планетах, таких як неспокійне небо Юпітера та його супутників. У 1986 році зонд «Вояджер-2» вперше побачив ультрафіолетове полярне сяйво на Урані. Однак це нещодавнє відкриття знаменує собою перший випадок, коли інфрачервоне полярне сяйво було задокументовано на планеті.

На відміну від атмосфери Землі, яка в основному складається з азоту і кисню, в атмосфері Урана домінують водень і гелій. У результаті полярні сяйва на Урані випромінюють світло з довжинами хвиль поза видимим спектром, наприклад інфрачервоним. Це означає, що ці небесні зображення залишаються невидимими для людського ока, їм бракує яскравих кольорів, які можна побачити на нашій рідній планеті.

Тим не менш, використовуючи потужний телескоп Keck II на Гаваях, вчені змогли спостерігати та аналізувати конкретні довжини хвиль інфрачервоного світла, випромінюваного Ураном. Вони зосередилися на інфрачервоному світлі, випромінюваному зарядженою частинкою під назвою H3+, яке допомагає вимірювати температуру частинки та щільність атмосфери.

Дослідники виявили, що щільність H3+ в атмосфері Урана зросла на приголомшливі 88 відсотків, незважаючи на мінімальні зміни температури. Вони пояснюють це авроральною активністю, яка викликає посилену іонізацію. Ці знахідки є важливим доказом теорії про те, що енергійні полярні сяйва відіграють значну роль у нагріванні газових гігантів, таких як Уран, відштовхуючи тепло від полярного сяйва до магнітного екватора.

Крім того, незвичайні магнітні поля Урана та його крижаного аналога Нептуна давно спантеличили вчених. Магнітні полюси цих планет дивним чином зміщені з осями обертання. Оскільки полярна активність тісно пов’язана з магнітним полем планети, команда вважає, що вивчення полярного сяйва Урана може допомогти розкрити таємницю, що стоїть за неправильними магнітними полями.

Цікаво, що це дослідження також може пролити світло на загадкові процеси, що відбуваються на Землі, такі як геомагнітне розворот, коли північний і південний полюси планети фактично міняються місцями. Розуміння впливу цих явищ має вирішальне значення для систем, що залежать від магнітного поля Землі, включаючи супутники, засоби зв’язку та навігацію.

Новаторське дослідження під керівництвом Емми Томас, докторантки Школи фізики та астрономії Університету Лестера, розширює наше розуміння віддалених крижаних гігантів у нашій Сонячній системі. Розгадуючи таємниці полярного сяйва Урана та розгадуючи таємниці його магнітного поля, вчені сподіваються отримати цінну інформацію про інші екзопланети з подібними характеристиками, потенційно виявивши їхню придатність для підтримки життя.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Що таке полярне сяйво?



В: Полярне сяйво — це природне явище, спричинене взаємодією між сонячними вітрами та зарядженими частинками в атмосфері планети, що призводить до випромінювання світла.

З: Що викликає північне і південне сяйво на Землі?



Відповідь: Північне та південне сяйво спричинені сонячними вітрами, які стикаються із зарядженими частинками в атмосфері Землі, особливо поблизу полюсів планети.

З: Чому полярні сяйва на Урані невидимі для людського ока?



Відповідь: Полярне сяйво на Урані випромінює світло з довжинами хвиль поза видимим спектром, наприклад інфрачервоним. Оскільки людське око може сприймати лише видиме світло, ці полярні сяйва залишаються невидимими.

З: Як було виявлено інфрачервоне полярне сяйво на Урані?



Відповідь: Вчені використовували телескоп Keck II на Гаваях, щоб спостерігати та аналізувати певні довжини хвилі інфрачервоного світла, що випромінює планета Уран, зосереджуючись на світлі, випромінюваному зарядженою частинкою, відомою як H3+.

З: Як вивчення полярного сяйва Урана може допомогти зрозуміти магнітне поле Землі?



A: Зміщене магнітне поле Урана дає вченим можливість вивчити вплив полярної активності та магнітних полів. Це дослідження може запропонувати розуміння таких процесів, як геомагнітне реверсування, яке може впливати на магнітне поле Землі та системи, що залежать від нього.