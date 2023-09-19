Індійська місія Aditya-L1 збирає дані про сонячні частинки, що оточують Землю

Індійська місія Aditya-L1 почала збирати дані про поведінку частинок, які оточують Землю. Місія, яка стартувала 2 вересня, має на меті вивчити сонячну активність, щоб краще зрозуміти космічну погоду та її вплив на Землю.

Інструмент Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) космічного корабля був активований 10 вересня, коли космічний корабель знаходився приблизно на відстані 31,068 XNUMX миль від Землі. STEPS складається з шести датчиків, які вимірюють надтеплові та енергетичні іони та електрони в різних напрямках за допомогою спектрометрів частинок низької та високої енергії.

Aditya-L1 прямує до точки Лагранжа Земля-Сонце 1, розташованої приблизно за 1 мільйон миль. Космічний апарат продовжуватиме спостерігати за частинками, що оточують нашу планету, з цього віддаленого орбітального місця. Зібрані дані допоможуть вченим дослідити походження, прискорення та анізотропію (варіації інтенсивності та характеристик залежно від напрямку) сонячного вітру та явищ космічної погоди.

Місія несе на борту сім наукових приладів. Чотири з цих інструментів будуть зосереджені на прямих спостереженнях за Сонцем, а решта три будуть вимірювати частинки в точці Лагранжа 1 для вивчення ефектів сонячної динаміки в міжпланетному середовищі.

Попередня місячна місія Індії, Chandrayaan-3, успішно приземлилася на поверхню Місяця 23 серпня. Хоча місія зараз знаходиться в режимі сну, щоб пережити місячну ніч, Індійська організація космічних досліджень (ISRO) планує розбудити посадковий модуль і марсохід, коли Сонце сходить на вкриту кратерами поверхню Місяця.

Завдяки місії Aditya-L1 та її зосередженню на вивченні Сонця Індія прагне покращити своє розуміння космічної погоди та зробити внесок у знання ширшої наукової спільноти про нашу головну зірку.

джерела:

– Індійська організація космічних досліджень (ISRO)

– Gizmodo