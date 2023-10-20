Заповідник темного неба Ханле: рай для астрономів-аматорів

Село Ханле, розташоване в заповіднику дикої природи Чангтанг, відоме своїм незайманим темним небом і сухою погодою, що робить його ідеальним місцем для астрономічних досліджень. Місцезнаходження Індійської астрономічної обсерваторії та другого за висотою оптичного телескопа в світі, Ханле нещодавно було визначено територією Союзу Ладакх як заповідник темного неба Ханле (HDSR).

HDSR має на меті захистити територію від техногенного світлового забруднення та зберегти її чудову темряву для астрономічних спостережень. Він також сприяє розвитку туризму, надаючи відвідувачам можливість відчути красу нічного неба. Астрономів-любителів давно приваблює Ханле через його надзвичайно темне небо, що дозволяє їм спостерігати слабкі небесні об’єкти та робити детальні фотографії.

Однією з головних подій зіркової вечірки, що відбулася в Ханле, стала можливість побачити рідкісні астрономічні явища, такі як «помилковий світанок» і «зодіакальне світло». Помилковий світанок означає сяйво перед сходом сонця, яке можна спостерігати лише з найтемніших місць, тоді як зодіакальне світло — це слабке сонячне світло, розсіяне пилом у площині Сонячної системи.

Учасники з різних місць Індії, включаючи Бенгалуру, Ченнаї, Делі, Манді, Ахмедабад, Лакшадвіп і Мумбаї, а також місцеві жителі та туристи зібралися в Ханле, щоб стати частиною зіркової вечірки. Подія привабила як астрономів-любителів, так і візуальних спостерігачів, які змогли оцінити незрозумілі тьмяні галактики, видимі в Bortle-1 (найтемнішому) небі HDSR.

Прагнучи залучити місцеву громаду та популяризувати астро-туризм, Індійський інститут астрофізики (IIA) надав невеликі телескопи вибраним жителям села та навчив їх як «послів астрономії». Ця ініціатива не тільки допомагає соціально-економічному розвитку регіону, але й гарантує, що туристи отримають грамотне керівництво та інформацію про нічне небо.

Дивлячись у майбутнє, організатори планують зробити HDSR Star Party щорічною подією, сподіваючись залучити ентузіастів астрономії з Індії та з-за кордону. Завдяки постійній підтримці місцевих громад і інформаційно-просвітницьким зусиллям IIA небо Ханле залишатиметься улюбленим місцем для любителів зірок і астрономів.

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