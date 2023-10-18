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Індійський інститут астрофізики влаштував першу зіркову вечірку в заповіднику Темного неба Ханле

ByРоберт Ендрю

Жовтень 18, 2023
Індійський інститут астрофізики влаштував першу зіркову вечірку в заповіднику Темного неба Ханле

Індійський інститут астрофізики (IIA) нещодавно організував унікальну подію під назвою Star Party у заповіднику Темного неба Ханле в Ладакху. Ця подія зібрала близько 30 астрономів-аматорів з різних куточків Індії, щоб побачити та зафіксувати красу нічного неба, вільного від світлового забруднення.

Ханле, де розташована Індійська астрономічна обсерваторія IIA, відомий своїм незайманим темним небом і сприятливими погодними умовами, що робить його ідеальним місцем для астрономічних досліджень і астрофотографії. Охоплюючи площу приблизно 1,073 квадратних кілометрів, заповідник «Темне небо Ханле» був призначений союзною територією Ладакх для боротьби зі світловим забрудненням і захисту темного неба в регіоні.

Під час Star Party учасники мали можливість спостерігати та фотографувати небесні явища, які можна побачити лише з надзвичайно темних місць, таких як Ханле. До них належали Помилковий Світанок і Зодіакальне Світло. Незважаючи на труднощі, пов’язані з високою висотою, низькими температурами та браком кисню, учасники висловили своє хвилювання та задоволення цим досвідом.

Окрім створення платформи для астрономів-аматорів, Star Party також слугувала можливістю навчання для місцевих послів астрономії. Ці посли, навчені IIA, відповідають за супроводження астротуристів і сприяння астрономічному туризму в регіоні. Участь у Star Party дозволила їм покращити свої знання та навички, спілкуючись із провідними астрономами-аматорами з країни.

Успіх цієї першої Star Party спонукав адміністрацію UT Ladakh зробити її щорічною. Рекламуючи заповідник Темного неба Ханле як туристичний напрямок, вони прагнуть залучити любителів астрономії, тим самим сприяючи економічному розвитку місцевих сіл.

Загалом, Star Party у заповіднику Темного неба Ханле була унікальною та успішною подією, яка об’єднала астрономів-аматорів, популяризувала астрофотографію та надала освітні можливості для місцевих послів астрономії.

джерела:
– Індійський інститут астрофізики (IIA)
– Союзна територія Ладакх

By Роберт Ендрю

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