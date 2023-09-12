Нещодавно помічені: індійський посадковий апарат і марсохід Chandrayaan-3 на Місяці

Індійська місія Chandrayaan-3, яка успішно здійснила посадку на Місяць 23 серпня, була зафіксована на нових знімках, зроблених іншим місячним зондом. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) опублікувала радіолокаційні знімки своєї місячної місії Chandrayaan-2, яка прибула на місячну орбіту в 2019 році.

Хоча посадковий модуль Chandrayaan-3 наразі неактивний, через двотижневу темряву на ближньому боці Місяця, де він приземлився, існує ймовірність, що він прокинеться, коли сонячне світло повернеться. Однак офіційні особи ISRO підтвердили, що посадковий модуль і його маленький марсохід під назвою Pragyan вже виконали всі свої основні цілі. Pragyan успішно розгорнувся зі свого посадкового модуля Vikram і зробив знімки навколишнього середовища.

Це не перший раз, коли індійську місію спостерігають із космосу. Lunar Reconnaissance Orbiter NASA вже зробив зображення високої чіткості історичної місії. Індія стала четвертою країною після Радянського Союзу, США та Китаю, яка успішно висадилася на Місяць.

На додаток до місії Індії, багато інших країн також націлені на південний полюс Місяця, щоб дослідити запаси льоду в цьому районі. NASA планує створити одну або кілька баз у регіоні для використання місячного льоду для підтримки астронавтів і техніки в рамках своєї програми Artemis, метою якої є встановлення постійної присутності людини на Місяці та навколо нього до кінця 2020-х років.

У той час як Індія досягла успіху у своїй місячній місії, інші країни та приватні компанії також робили спроби висадитися на Місяць останнім часом. Російський зонд «Луна-25» зазнав аварії під час спроби посадки минулого місяця, і японське космічне агентство JAXA запустило свій посадковий апарат SLIM, який спробує приземлитися найближчими місяцями.

Загалом індійська місія Chandrayaan-3 досягла значних успіхів у дослідженні Місяця, а зображення, зроблені іншими місячними зондами, демонструють успіх країни в досягненні нових рубежів у космосі.

джерела:

– «Індійський посадковий модуль і марсохід щойно помітив інший місячний зонд» – Space.com

– «Індійські роботизовані дослідники Місяця Chandrayaan-3 не мають обігрівачів» – Space.com

– «Артеміда-3» стане першою місією людини над поверхнею серії» – NASA