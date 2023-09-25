Індійське космічне агентство намагається розбудити посадковий апарат і марсохід Chandrayaan-3

Інженери Індійської організації космічних досліджень (ISRO) намагалися розбудити місячний посадковий модуль і марсохід Chandrayaan-3 після двотижневої місячної ночі. ISRO оголосила в п'ятницю, що вони намагалися встановити зв'язок із посадковим модулем Vikram і марсоходом Pragyan, щоб визначити стан їхнього пробудження. Однак їхні спроби в понеділок поки не дали жодного відгуку.

Чандраян-3 успішно здійснив посадку біля південного полюса Місяця 23 серпня, зробивши Індію четвертою країною, яка здійснила посадку на Місяць після США, Росії та Китаю. Після приземлення марсохід Pragyan дослідив місце посадки та надіслав зображення на Землю, а Вікрам проводив наукові експерименти, включаючи вимірювання температури верхнього шару місячного реголіту та аналіз хімічного складу місячного пилу. Наявність сірки в місячному пилу може дати розуміння минулої вулканічної активності.

Марсохід Pragyan був переведений у сплячий режим 2 вересня, а посадковий модуль Vikram наслідував його приклад через два дні. Хоча місія виконала свої основні цілі, ISRO сподівається, що посадковий модуль і марсохід пережили місячну ніч.

Chandrayaan-3 - це друга спроба Індії висадитися на Місяць. Попередня місія Chandrayaan-2 зазнала збою в 2019 році через збій програмного забезпечення. Однак орбітальний апарат Chandrayaan-2 все ще працює і продовжує вивчати Місяць з місячної орбіти.

Зусилля по встановленню контакту з посадковим модулем Vikram і марсоходом Pragyan триватимуть, але шанси на успіх зменшуються з кожною годиною. ISRO залишається налаштованим досліджувати та розкривати таємниці південного полюса Місяця.

джерела:

– Space.com