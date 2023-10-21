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Амбіційні космічні місії Індії: підготовка до майбутнього

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
Амбіційні космічні місії Індії: підготовка до майбутнього

Нещодавно Індія досягла віхи в дослідженні космосу, успішно посадивши Чандраян-3 на південний полюс Місяця, зробивши її четвертою країною, яка здійснила такий подвиг. Розвиваючи цей успіх, Індійська організація космічних досліджень (ISRO) вже націлилася на нові місії, включаючи сонячну місію Aditya-L1 і місію польоту людини в космос Gaganyaan.

Місія Aditya-L1 має досягти місця призначення, Сонця, у середині січня наступного року. Між тим, місія Gaganyaan є першою в історії місією ISRO для польоту людини в космос, метою якої є запуск екіпажу з трьох астронавтів на нижню орбіту Землі. На цей амбітний проект було виділено бюджет у розмірі 10,000 XNUMX рупій.

Індія також планує створити власну космічну станцію під назвою Bharatiya Antariksha Station до 2035 року. Крім того, ISRO прагне відправити людей на Місяць до 2040 року, що стане одним із найамбітніших космічних проектів Індії на сьогодні.

У рамках проекту Gaganyaan ISRO нещодавно провела Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), перше в серії безпілотних випробувань. Ці випробування мали на меті оцінити підсистеми автомобіля та систему евакуації екіпажу, а також характеристики та системи уповільнення модуля екіпажу на великій висоті. ISRO планує провести ще три тестові безпілотні місії перед польотом людини в космос.

Крім того, після успішної індійської орбітальної місії Mars Orbiter у 2014 році ISRO планує повторний візит на червону планету з Mangalyaan-2. Хоча офіційні деталі місії ще не оголошені, очікується, що вона перенесе чотири корисні вантажі, які будуть проводити різні випробування на Марсі.

Космічні амбіції Індії виходять за межі Марса, оскільки ISRO планує відправити орбітальний апарат на Венеру в майбутньому. Венеру часто називають двійником Землі через схожість у розмірах і масі, але дві планети мають кардинальні відмінності в атмосфері та умовах поверхні. За попередніми даними, орбітальна місія Venus Orbiter під назвою Shukrayaan-1 може бути оснащена п'ятьма інструментами.

Останні досягнення та майбутні плани Індії в дослідженні космосу демонструють її прагнення стати лідером у цій галузі. Маючи на горизонті амбітні проекти, Індія готова зробити значний внесок у наше розуміння Всесвіту.

Визначення:
– Chandrayaan-3: місячна місія Індії, яка успішно висадилася на Місяць.
– Aditya-L1: індійська сонячна місія досягне Сонця в січні 2021 року.
– Gaganyaan: Індійська місія польоту людини в космос, спрямована на запуск трьох астронавтів на нижню орбіту Землі.
– Станція Бхаратія Антарікша: запланована індійська космічна станція.
– Mangalyaan-2: друга орбітальна місія Індії до Марса.
– Shukrayaan-1: місія Індії на Венеру.

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By Габріель Бота

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