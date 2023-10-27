Індійський астрофізик допоміг розгадати таємницю важких елементів у Всесвіті

Команда вчених, включаючи астрофізика індійського походження, професора Віка Діллона з Університету Шеффілда, досягла значного прогресу в розумінні того, як у Всесвіті створюються найважчі хімічні елементи. Прорив був досягнутий за допомогою камери високого класу, відомої як ULTRACAM.

ULTRACAM, розроблений професором Діллоном у співпраці з його командою на кафедрі фізики та астрономії, є першим інструментом, який точно визначає місце спалаху гамма-випромінювання, який викликає вибух кілонової. Кілонові є результатом злиття двох щільних нейтронних зірок, і ці вибухи відповідають за утворення найважчих елементів у періодичній таблиці, включаючи золото, платину та уран.

Визначивши місце спалаху гамма-випромінювання, ULTRACAM відіграв вирішальну роль у виявленні та спостереженні кілонової. Це відкриття не тільки покращує наше розуміння створення важких елементів у Всесвіті, але й полегшує подальші спостереження за допомогою інших телескопів, таких як майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST).

Результати дослідження, опубліковані в престижному журналі Nature, показали яскраве червоне світло, випромінюване кілоновою, що вказує на наявність важких елементів, які утворилися під час вибуху. Спостереження, проведені за допомогою JWST, додатково підтвердили існування таких елементів, як телур, який має вирішальне значення для підтримки життя на Землі.

Доктор Стюарт Літлфейр, ще один вчений, який брав участь у дослідженні з Університету Шеффілда, підкреслив важливість ULTRACAM для захоплення слабкого оптичного світла від компактних об’єктів, що зливаються. Крім того, він підкреслив здатність ULTRACAM знімати зображення в декількох довжинах хвиль одночасно, що вказує на унікальність події.

Злиття двох нейтронних зірок, що призвело до вибуху Кілонової, є рідкісним і швидкоплинним явищем, тому його складно виявити та вивчити. До цього відкриття спостерігали лише одну підтверджену кілонову. Розуміння кілонових є життєво важливим, оскільки ці вибухи відбуваються в середовищах, багатих нейтронами, які, як вважають, є місцем народження найважчих елементів у природі.

Новаторське дослідження почалося з перших оптичних зображень Кілонової, отриманих за допомогою ULTRACAM, розташованого на 3.5-метровому телескопі нових технологій Європейської південної обсерваторії в Чилі.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке кілонова?

В: Кілонова — це вибух, який відбувається, коли дві щільні нейтронні зірки зливаються.

З: Які найважчі елементи утворюються в кілоновій?

Відповідь: До найважчих елементів, які утворюються в кілоновій, належать золото, платина та уран.

З: Як ULTRACAM сприяє дослідженню?

A: ULTRACAM відіграє життєво важливу роль, точно визначаючи місце спалаху гамма-випромінювання, який викликає вибух кілонової, та вловлює слабке оптичне світло, випромінюване об’єктами, що зливаються.

З: Чому кілонові важливі?

Відповідь: Вивчення кілонових має вирішальне значення, оскільки вважається, що багате нейтронами середовище цих вибухів є місцем, де утворюються найважчі елементи, знайдені в природі.

З: Що підтвердили спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба?

В: Спостереження, проведені за допомогою JWST, підтвердили наявність важких елементів, у тому числі телуру, який важливий для підтримки життя на Землі.

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