Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Непередбачені наслідки дослідження космосу на озоновий шар

ByВікі Ставропулу

Жовтень 17, 2023
Непередбачені наслідки дослідження космосу на озоновий шар

Боротьба зі зміною клімату передбачає різні стратегії, зокрема впорскування аерозолів у стратосферу для підвищення її здатності відбивати сонячні промені. Однак невизначеність навколо цієї техніки змушує вчених бути обережними. За іронією долі, нещодавній сплеск дослідження космосу ненавмисно сприяє подібній проблемі, хоча й неконтрольованим чином.

Удосконалення технологій і зростаючий приватний інтерес призвели до різкого зростання кількості космічних місій, що призвело до виведення на орбіту великої кількості супутників. Це не тільки збільшує кількість космічного сміття, але й викликає занепокоєння щодо потрапляння токсичних металів у стратосферу.

Недавнє дослідження показало, що в стратосфері затримується велика кількість металів, таких як літій, алюміній, мідь і свинець. Дослідники підозрюють, що ці метали походять від ракет і космічних кораблів. Склад цих металів нагадує склад сплавів космічних кораблів, що свідчить про те, що ракети є головним джерелом цієї тривожної тенденції.

Стратосфера містить озоновий шар, який захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Хімічні взаємодії в стратосфері забезпечують поглинання озоновим шаром УФ-променів, відіграючи вирішальну роль у регулюванні глобальних погодних умов. Змінений озоновий шар може вплинути на погодні умови в усьому світі, зокрема на поведінку струменевих течій.

Дослідження показало, що майже 10% значних частинок сірчаної кислоти, відповідальних за підтримку озонового шару, зараз забруднені цими металами космічного корабля. Це становить невідому загрозу для шару, яка може зрости до 50%, оскільки дослідження космосу стає все більш популярним.

Вкрай важливо досліджувати та впроваджувати заходи для захисту озонового шару від впливу дослідження космосу. Збереження озонового шару має важливе значення для безпеки людей і всіх форм життя на нашій планеті.

джерела:
– Джерело статті

By Вікі Ставропулу

Схожі теми

наука

Часткове місячне затемнення можна буде побачити в Індії 28-29 жовтня 2023 року

Жовтень 20, 2023 Габріель Бота
наука

Дослідники розробляють більш міцну кераміку з підвищеною стійкістю до розтріскування

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Космічний телескоп Вебба виявив високошвидкісний реактивний потік в атмосфері Юпітера

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

наука

Часткове місячне затемнення можна буде побачити в Індії 28-29 жовтня 2023 року

Жовтень 20, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Дослідники розробляють більш міцну кераміку з підвищеною стійкістю до розтріскування

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Космічний телескоп Вебба виявив високошвидкісний реактивний потік в атмосфері Юпітера

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Доля Chandrayaan-3: виклики, з якими зіткнувся Вікрам Ландер на Місяці

Жовтень 20, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі