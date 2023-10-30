Прискорене танення льодовикового покриву Західної Антарктики: виклик для прибережних громад

Потепління Південного океану спричиняє танення крижаного щита Західної Антарктики із загрозливою швидкістю, що призводить до прискореного підвищення рівня моря, що матиме значні наслідки для прибережних громад у всьому світі. Це основний висновок нового дослідження, проведеного групою вчених з Британської антарктичної служби та Нортумбрійського університету.

Крижаний щит Західної Антарктики складається із з’єднаних між собою льодовиків, утворених цілорічним снігопадом. Плаваючі краї цього крижаного щита, відомі як прибережні шельфові льодовики, відіграють вирішальну роль у стабілізації льодовиків. Однак океан розтоплює ці шельфові льоди знизу, спричиняючи їх стоншення та збільшення швидкості, з якою прісна вода скидається в океан.

Дослідження було зосереджено на вразливому секторі льодовикового щита, зокрема на морі Амундсена, і використовувало модель регіонального океану для прогнозування змін у таненні шельфового льоду до 2100 року. Дослідники провели кілька симуляцій, використовуючи різні сценарії спалювання викопного палива, починаючи від від найкращого сценарію, узгодженого з Паризькою угодою, до неконтрольованого найгіршого сценарію.

Незалежно від траєкторії викидів, результати показали швидке збільшення потепління океану та танення шельфового льоду протягом 21 століття. Навіть у найкращому випадку, який має на меті обмежити потепління до 1.5°C, історична швидкість танення зросла в три рази. Дивно, але між сценаріями до 2045 року була невелика різниця в темпах танення, що означає, що значне потепління та танення практично неминучі в найближчі десятиліття.

Посилення океанських течій, які транспортують теплу воду з глибин океану на мілкі шельфові льодовики, спричиняє прискорене потепління та танення в морі Амундсена. Хоча точний вплив на підвищення рівня моря неможливо визначити без урахування інших факторів, таких як потік льодовика та накопичення снігу, очевидно, що посилене танення шельфового льоду сприятиме швидкості підвищення рівня моря.

Крижаний покрив Західної Антарктики вже є причиною значної частини глобального підвищення рівня моря, втрачаючи приблизно 80 мільярдів тонн льоду щорічно. Хоча точні масштаби та швидкість танення залишаються невизначеними, відомо, що крижаний покрив може спричинити підвищення рівня моря до 5 метрів.

FAQ

З: Як потепління Південного океану впливає на льодовий покрив Західної Антарктики?

Відповідь: Потепління Південного океану розтоплює шельфовий льодовий щит Західної Антарктики знизу, спричиняючи його тоншість. Це, у свою чергу, збільшує скидання прісної води в океан і призводить до підвищення рівня моря.

З: Чи може зменшення викидів вуглецю сповільнити танення шельфового льодовика?

Відповідь: Дослідження показує, що навіть у найкращому випадку, коли потепління обмежене 1.5°C, танення шельфового льодовика все одно значно збільшиться. Однак скорочення викидів вуглецю може допомогти пом’якшити деякі з найгірших наслідків зміни клімату в довгостроковій перспективі.

З: Наскільки підніметься рівень моря через танення шельфового льоду?

В: Дослідження не дало точної оцінки підвищення рівня моря. Однак він визнав, що посилене танення шельфового льоду сприятиме прискоренню підвищення рівня моря, що створює значні ризики для прибережних громад.

З: Що можна зробити, щоб вирішити проблеми, пов’язані з підвищенням рівня моря?

A: Адаптація до підвищення рівня моря та захист вразливих прибережних громад вимагатимуть поєднання стратегій, включаючи планування майбутнього підвищення рівня моря, впровадження захисних заходів, де це можливо, і розгляд варіантів переселення, якщо це необхідно. Розвиток стійкості та випереджувальні дії є ключовими у вирішенні цієї складної проблеми.