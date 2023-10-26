Нові дослідження показують, що прискорене танення льодовикового покриву Західної Антарктики призведе до збільшення рівня моря

Розуміння впливу танення океану на прибережні громади

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками Британської антарктичної служби, показує тривожні висновки про майбутнє льодовикового покриву Західної Антарктики. Незважаючи на наші зусилля щодо скорочення викидів вуглецю, швидкість, з якою потепління Південного океану тане льодовиковий покрив, значно прискориться протягом ХХІ століття, що призведе до значного підвищення рівня моря. Це має жахливі наслідки для прибережних громад у всьому світі.

Крижаний щит Західної Антарктики — це величезний простір наземного льоду, що складається із з’єднаних між собою льодовиків. Діючи як стабілізуюча сила, прибережні шельфові льодовики допомагають підтримувати цілісність цих льодовиків. Однак потепління океанів спричиняє танення цих шельфових льодів знизу. Оскільки шельфовий льодовик тоншає і тане, це викликає скидання прісної води з льодовиків в океан, що призводить до підвищення рівня моря.

Дослідження було зосереджено на вразливому регіоні моря Амундсена, де дестабілізація крижаного покриву вже помітна протягом десятиліть. Попередні результати показали, що зміна клімату відповідальна за нагрівання океану в цьому районі. Щоб визначити ступінь танення шельфового льодовика в регіоні протягом наступних 80 років, дослідники використали модель регіонального океану та змоделювали різні сценарії.

Результати, м’яко кажучи, тривожні. Незалежно від траєкторії скорочення викидів, усі симуляції прогнозували швидке збільшення потепління океану та танення шельфового льоду протягом століття. Навіть найоптимістичніший сценарій, який припускає, що глобальне потепління обмежено 1.5°C, як зазначено в Паризькій угоді, передбачає потрійне збільшення історичної швидкості танення та потепління.

Викликає занепокоєння те, що різниця в результатах між сценаріями є мінімальною до 2045 року. Це означає, що дії, вжиті для скорочення використання викопного палива в найближчі десятиліття, матимуть незначний вплив на потепління океану та танення шельфового льоду в найближчій перспективі. Хоча найгірший сценарій передбачає більш виражене танення, експерти вважають його нереалістичним відображенням майбутнього спалювання викопного палива.

Результати дослідження підтверджують той факт, що швидке потепління океану в морі Амундсена є неминучим принаймні до 2100 року, незалежно від міжнародних зусиль щодо зменшення використання викопного палива. Це прискорене танення можна пояснити посиленням океанських течій, які несуть теплішу воду з глибоких шарів океану до мілкіших шельфових льодів уздовж узбережжя. Подібні механізми спостерігалися під час супутникових вимірювань тоншого шельфового льоду.

Оскільки шельфовий льодовик продовжує танути, підвищення рівня моря стає серйозною проблемою. Однак визначити точне збільшення складно без урахування потоку антарктичних льодовиків і швидкості накопичення снігу на крижаному покриві, факторів, які не були частиною цього дослідження. Тим не менш, дослідники стверджують, що посилене танення шельфового льодовика в регіоні, безсумнівно, прискорить підвищення рівня моря.

Крижаний щит Західної Антарктики вже робить значний внесок у глобальне підвищення рівня моря, втрачаючи приблизно 80 мільярдів тонн льоду щорічно. Хоча загальне потенційне підвищення рівня моря від цього крижаного покриву оцінюється в 5 метрів, точна кількість і швидкість танення залишаються невизначеними. Вчені всього світу активно працюють над розумінням і прогнозуванням цих аспектів.

Перед обличчям цих тривожних висновків важливо визнати неминучість певних наслідків зміни клімату. Кейт Марвел, дослідник атмосфери, підкреслює, що для вирішення проблеми зміни клімату потрібна сміливість, а не надія. Ця сміливість передбачає довгострокове планування та стратегії адаптації. Хоча найближче майбутнє може здатися похмурим, моделювання показує, що після 2100 року можна очікувати подальші зміни та підвищення рівня моря, якому можна запобігти. Це дає надію на збереження прибережних міст, якщо вжити відповідних заходів.

FAQ

З: Що таке льодовий покрив Західної Антарктики?

Відповідь: Крижаний щит Західної Антарктики є найбільшим у світі скупченням наземного льоду, що складається з взаємопов’язаних льодовиків.

З: Що спричиняє танення шельфового льодовика?

В: Танення шельфового льодовика відбувається в основному через потепління океану, який розмиває шельфовий льодовик знизу.

З: Як танення шельфового льодовика впливає на рівень моря?

В: Коли шельфовий льодовик тане, прісна вода, яку вони випускають, збільшує об’єм води в океані, що призводить до підвищення рівня моря.

З: Яке значення регіону моря Амундсена?

Відповідь: Море Амундсена вважається найбільш вразливим сектором льодовика Західної Антарктики, оскільки він зазнає значного потоншення шельфового льоду та прискорення льодовика.

П: Чи можна звернути підвищення рівня моря?

Відповідь: Дослідження показує, що хоча негайне підвищення рівня моря є неминучим, довгострокові зусилля зі скорочення викидів і впровадження адаптаційних заходів можуть допомогти пом’якшити та уповільнити майбутнє підвищення рівня моря.