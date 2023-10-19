Підвищений вміст вітаміну С може зменшити токсичність міді в ківі

Дослідники з Уханьського ботанічного саду Академії наук Китаю виявили, що підвищений рівень аскорбінової кислоти, також відомої як вітамін С, може підвищити стійкість до міді та пом’якшити токсичність міді в ківі. Цей висновок важливий, оскільки добрива та пестициди на основі міді зазвичай використовуються для боротьби з важкою епідемією, спричиненою Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) при вирощуванні ківі. Проте підвищене накопичення міді в ківі становить загрозу харчовій безпеці та здоров’ю людини.

Дослідження, опубліковане в Journal of Hazardous Materials, оцінило вміст міді в 108 зразках ківі з 27 різних сортів у всьому світі. Дослідники виявили, що в ківі з червоною або жовтою м’якоттю вміст міді значно вищий, ніж у ківі із зеленою м’якоттю. Крім того, концентрація міді була нижчою в плодовій м’якоті та серцевині порівняно з плодовою шкіркою та насінням.

Високий рівень міді спричинив видиму шкоду рослинам ківі. Однак, коли рослини ківі підживили додатково аскорбіновою кислотою, шкода була пом’якшена. Крім того, дослідники виявили, що обробка міддю збільшила вміст аскорбінової кислоти в листі ківі та посилила регуляцію ключових генів, які беруть участь у біосинтезі аскорбінової кислоти.

Щоб підтвердити ці висновки, дослідники підвищили експресію гена GDP-L-галактозофосфорилази3 (GGP3) у трансгенних ківі, що призвело до значного збільшення вмісту аскорбінової кислоти порівняно з диким типом. Трансгенні лінії ківі з вищим вмістом аскорбінової кислоти продемонстрували знижену токсичність міді, покращений фотосинтез, поглинання надлишку активних форм кисню та змінену експресію генів, пов’язаних зі стресом.

Це дослідження демонструє, що аскорбінова кислота відіграє вирішальну роль у зменшенні токсичності міді в ківі. Розуміючи задіяні механізми, можливо, стане можливим розробити стратегії для підвищення стійкості до міді та забезпечення кращої харчової безпеки при вирощуванні ківі.

джерело:

Xiaoying Liu та ін., Збільшення синтезу аскорбінової кислоти шляхом надмірної експресії AcGGP3 зменшує токсичність міді в ківі, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393