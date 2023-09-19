РНК, отримана від вимерлого тасманійського тигра, стимулює зусилля в дослідженні ліквідації вимирання

Вчені відновили РНК тасманійського тигра, також відомого як тилацин, який зберігається в музеї в Стокгольмі з 1891 року. Хоча виділення ДНК із стародавніх тварин і рослин проводилося раніше, це перший випадок, коли РНК вдалося успішно відновлений від вимерлого виду. РНК, як і ДНК, є біомолекулярною молекулою, присутньою у всіх живих клітинах і відповідальною за перенесення генетичної інформації та синтез білків. Здатність виділяти, секвенувати та аналізувати стару РНК може потенційно допомогти у відтворенні вимерлих видів і допомогти зрозуміти минулі вірусні пандемії.

Тасманійський тигр був найвищим хижаком, який колись бродив по Австралійському континенту та прилеглим островам. Прибуття людей до Австралії призвело до загибелі виду, а європейські колонізатори у 18 столітті ще більше посприяли їхньому вимиранню. Дослідження загибелі тасманійського тигра вважається одним із найбільш добре задокументованих випадків вимирання з вини людини.

Відновлена ​​РНК дає змогу зрозуміти біологію та метаболічну регуляцію тасманійського тигра до його вимирання. Розуміння генних комплементів і генної активності вимерлих видів має вирішальне значення для їх відтворення. Хоча можливість відродження вимерлих видів за допомогою редагування генів на живих родичах все ще скептична, заохочуються подальші дослідження біології цих вимерлих тварин.

Відновлення РНК з останків тасманійського тигра здивувало вчених, оскільки РНК зазвичай вважається менш стабільною, ніж ДНК, і вважалося, що вона має короткий термін життя. Висушений стан останків у Шведському музеї природознавства, де збереглися шкіра, м’язи та кістки, ймовірно, сприяв збереженню РНК.

Це дослідження відкриває нові можливості в області припинення вимирання та проливає світло на біологію вимерлих видів. Хоча відтворення вимерлого виду залишається складним завданням, розуміння його генетичного складу та біологічних процесів має важливе значення для зусиль по збереженню та вивчення минулих вимирань.

джерела:

– «РНК, отримана від вимерлого тасманійського тигра» – Reuters

– «Що таке РНК?» – Національний інститут дослідження геному людини

– «Що таке ДНК?» – Національний інститут дослідження геному людини