Новий погляд на сонячне затемнення: інформація з радіоспостережень

Хоча більшість жителів Каліфорнії насолоджувалися частковим сонячним затемненням 14 жовтня, дослідники з радіообсерваторії Оуенс-Веллі (OVRO) застосували інший підхід. Використовуючи оновлену довгохвильову решітку (OVRO-LWA), вони зафіксували унікальне зображення «радіо затемнення», яке проливає світло на сонячну корону та пов’язані з нею явища.

Традиційно сонячні затемнення спостерігаються у видимому світлі, але OVRO-LWA виміряв довжини радіохвиль від 20 до 88 мегагерц (МГц), щоб створити зображення затемнення в іншому електромагнітному спектрі. Отримане зображення, яке можна побачити на відео нижче, показує розташування Місяця, представлене пунктирними лініями, а видимий лімб Сонця суцільними лініями. Примітно, що відео також фіксує викривлення, викликані іоносферою Сонця, створюючи ефект хвилі, схожий на те, щоб дивитися на сонце крізь хвилясту поверхню води.

Радіохвилі, що виходять за край сонця на зображенні, випромінюються його короною, створюючи вражаючий ефект «вогняного кільця» навіть за межами шляху повного кільцевого затемнення. Ця унікальна перспектива дає вченим можливість вивчати розширену корону Сонця з безпрецедентною роздільною здатністю на довжинах радіохвиль.

Бін Чен, сонячний астрофізик і ад’юнкт-професор Технологічного інституту Нью-Джерсі (NJIT), який очолює дослідження сонця OVRO-LWA, підкреслив важливість цього спостереження. Використовуючи кінцівку Місяця як рухоме «лезо ножа», ефективну кутову роздільну здатність сонячної корони можна значно підвищити.

Оновлення OVRO-LWA, підтримане Національним науковим фондом, дозволило телескопу досліджувати небо швидше, ніж будь-який інший радіотелескоп, що працює на частотах нижче 100 МГц. Цей потужний інструмент дозволяє безперервно стежити за небом, надаючи цінну інформацію про різноманітні астрономічні явища, включаючи викиди корональної маси з найближчих зірок, магнетизм екзопланет і ранній Всесвіт.

Завдяки своїй здатності отримувати радіозображення сонячного затемнення OVRO-LWA пропонує свіжий і цінний погляд на нашу найближчу зірку, відкриваючи нові шляхи для наукових досліджень і розуміння.

Часті питання (FAQ)

Що таке довгохвильова решітка (LWA)?

Довгохвильова решітка (LWA) — радіотелескоп, призначений для спостереження та вивчення небесних об’єктів на довгих хвилях від десятків до сотень метрів. Він здатний вловлювати радіохвилі, які випромінюють різні астрономічні джерела, забезпечуючи унікальне уявлення про Всесвіт.

Що таке корона сонця?

Корона - це найвіддаленіша область сонячної атмосфери, яка простягається в космос на мільйони кілометрів. Він складається з надзвичайно гарячих іонізованих газів, які стають видимими під час сонячного затемнення як слабке перламутрово-біле світіння, що оточує темний диск Сонця.

Чому важливі радіоспостереження за затемненнями?

Радіоспостереження за затемненнями дають вченим інший погляд на сонячну корону та пов’язані з нею явища. Вивчаючи випромінювання радіохвиль від корони, дослідники можуть отримати уявлення про його динаміку, магнітні поля та інші властивості, які важко спостерігати за допомогою традиційних спостережень у видимому світлі. Ці унікальні перспективи покращують наше розуміння Сонця та його впливу на Сонячну систему.