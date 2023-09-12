Вчені успішно виростили людський орган у свині

Вчені досягли важливої ​​віхи в медичних дослідженнях, успішно виростивши орган людини всередині іншої тварини. У революційному дослідженні, опублікованому в журналі Cell Stem Cell, дослідники вставили людські стовбурові клітини в генетично модифіковані ембріони свиней. Коли ці ембріони були імплантовані сурогатним матерям-свиням, у них приблизно за 28 днів утворилися людські нирки на ранній стадії.

Попередні спроби виростити людські органи у свиней були невдалими, що зробило це досягнення важливим досягненням у цій галузі. Дослідники сподіваються, що ця технологія одного разу допоможе вирішити проблему нестачі людських органів, необхідних для трансплантації.

Нирки є життєво важливими органами, відповідальними за фільтрацію крові та видалення відходів і надлишку води з організму. Їх зазвичай пересаджують, але попит на нирки значно перевищує пропозицію. Наприклад, у 2020 році близько 100,000 23,000 людей у ​​США перебували в списку очікування на трансплантацію нирки, але лише XNUMX XNUMX отримали її.

Одним з потенційних рішень проблеми нестачі органів є інтеграція індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), які можуть розвинутися в клітини будь-якого типу, в ембріони інших ссавців. Свині є особливо перспективним вибором для цього процесу, оскільки їхні органи подібні до людських, а їхній ембріональний розвиток можна порівняти. Однак виникають труднощі, оскільки клітини свині в ембріоні мають тенденцію випереджати людські клітини та мають інші харчові та хімічні потреби.

У цьому дослідженні дослідники подолали ці проблеми, використовуючи технологію CRISPR для відключення певних генів, відповідальних за розвиток нирок у ембріонів свиней. Це дозволило iPSC людини заповнити порожнечу в розвитку нирок. Команда також маніпулювала iPSC людини, щоб відповідати стадії розвитку клітин свині, покращуючи інтеграцію.

Дослідники імплантували 1,820 цих змішаних ембріонів 13 сурогатним матерям-свиням і приблизно через місяць перервали вагітність, щоб витягти ембріони. П'ять із цих ембріонів містили нирки на ранній стадії, що складалися з 50% до 60% людських клітин, які були структурно нормальними для цієї стадії розвитку. Важливо, що людські клітини в основному були присутні в нирках і не з’являлися в інших тканинах, що могло б викликати етичні проблеми.

Хоча ця технологія ще далека від використання для трансплантації органів людини, вона відкриває нові можливості для вивчення розвитку органів людини та захворювань розвитку. Окрім вирішення проблеми імунного відторгнення та підвищення ефективності, необхідні подальші дослідження для вдосконалення цієї технології.

Загалом, це новаторське дослідження є значним кроком вперед, пропонуючи надію на майбутній прогрес у трансплантації органів і наше розуміння розвитку людських органів.

джерела:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023