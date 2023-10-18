Руйнівний вплив пожеж на Пантанал у 2020 році

Пантанал, визнаний найбільшим тропічним прісноводним водно-болотним угіддям і критичною точкою біорізноманіття, пережив сильні пожежі в 2020 році. Пожежі знищили приблизно 30% бразильської частини біома, що еквівалентно площі 44,998 14,307 квадратних кілометрів. Це перевищує попередні оцінки, які коливалися від 36,017 XNUMX км² до XNUMX XNUMX км².

Дослідники з Національного інституту космічних досліджень (INPE) у Бразилії використали супутникові зображення із супутника SENTINEL-2 Європейського космічного агентства, щоб точно оцінити масштаб вигорілих територій. Цей підхід досяг чудової точності в 96%, що значно перевершує інші супутникові моделі для Pantanal. Результати дослідження допоможуть покращити оцінки слідів газів і аерозолів, пов’язаних зі спалюванням біомаси.

Вкрай важливо оцінити вплив пожежі на екосистеми та біорізноманіття в чутливих до клімату регіонах, таких як Пантанал, особливо з огляду на потенційне посилення посухи, викликаної цьогорічним Ель-Ніньо. Північна частина Пантаналу та прилеглі райони Верхнього Парагвайського басейну можуть стати сухішими та більш сприйнятливими до пожеж.

Дослідження підкреслює сильні сторони супутникових зображень, наданих Мультиспектральним інструментом (MSI) на борту SENTINEL-2, включно з його чудовою просторовою роздільною здатністю 20 метрів, яка надає детальну інформацію про згорілі території, і тимчасовою роздільною здатністю 5 днів.

Пожежна криза 2020 року в Пантаналі була в основному спричинена надзвичайною посухою, і розуміння впливу цих погодних явищ на біом та його біорізноманіття має важливе значення для програм боротьби з пожежами та пом’якшення наслідків. Ця інформація може допомогти природоохоронним службам і пожежникам у визначенні пріоритетних напрямків і дій для боротьби з пожежами або їх контролю.

Наслідки пожеж у Пантаналі були значними. Регіон зазвичай відчуває високий рівень води в сезон дощів, але тривала посуха в 2019 році з наступним погіршенням умов у 2020 році призвела до зменшення площі водної поверхні на 34% порівняно із середнім показником. Загальна згоріла площа була на 200% більшою, ніж середня довгострокова, при цьому 35% згоріли вперше в історії.

Екологічні наслідки пожеж були руйнівними, особливо для популяції ягуарів, найбільшого виду котячих в Америці. Пожежі знищили 45% передбачуваної популяції ягуарів, вразивши 79% території їх проживання та 54% охоронюваних територій. За оцінками, у лісових пожежах загинуло приблизно 16 мільйонів дрібних тварин і 944,000 XNUMX великих.

Економічна вартість відновлення постраждалих територій оцінюється в 123 мільйони доларів США. Крім того, у штатах Мату-Гросу та Мату-Гросу-ду-Сул збільшилася кількість госпіталізацій через респіраторні проблеми, що ще більше підкреслює шкідливий вплив пожеж на здоров’я людей.

Дослідження підкреслює необхідність постійних зусиль для підвищення точності даних і отримання більш точних оцінок, що дозволить краще боротися з пожежами та зберегти навколишнє середовище в Пантаналі та інших вразливих регіонах.