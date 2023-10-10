O2-Macrodevice: багатообіцяюче рішення для діабету 1 типу

Цукровий діабет 1 типу є серйозною проблемою в галузі медицини, оскільки традиційні методи лікування часто не здатні повністю відновити нормальну функцію інсуліну. Ідея трансплантації клітин, що виробляють інсулін, пацієнтам, щоб вирішити цю проблему, теоретично звучить просто, але її ускладнює імунна система організму, яка прагне атакувати та знищувати ці трансплантовані клітини. Однак потенційним рішенням може бути O2-Macrodevice, імплантований біореактор для виробництва інсуліну, розроблений Департаментом хімічної інженерії MIT.

Цей пристрій інкапсулює клітини острівців, відповідальні за вироблення інсуліну, у напівпроникну мембрану. Це дозволяє інсуліну дифундувати в кровотік, а також дозволяє глюкозі, яка регулює вироблення інсуліну, проникати в клітини острівців. Однак обмеженням цього методу інкапсуляції є відсутність постачання киснем до острівцевих клітин усередині капсули, що є вирішальним для їх життєздатності.

Щоб вирішити цю проблему, O2-Macrodevice використовує електроліз. У ньому використовується невеликий контур збирання електроенергії, який генерує кисень безпосередньо з внутрішньоклітинної води пацієнта. Подаючи струм через протонообмінну мембрану, пристрій розщеплює молекули води на молекулярний кисень, який надходить до острівцевих клітин. Тим часом водень, що утворюється під час цього процесу, нешкідливо розсіюється.

Попередні дослідження на діабетичних мишах показали багатообіцяючі результати. Миші, яким було імплантовано O2-Macrodevice, успішно підтримували контрольований рівень глюкози в крові, тоді як ті, хто отримав імплантат з відключеною клітиною, що виробляє кисень, зазнали гіперглікемії лише через два тижні. Це свідчить про те, що пристрій ефективно вирішує проблему постачання киснем, покращуючи життєздатність імплантованих острівцевих клітин.

Крім того, дослідницька група O2-Macrodevice також розглянула методи масового виробництва, досліджуючи способи виготовлення клітинної камери, необхідної для імплантату. Використовуючи фотолітографію на стандартних 150-мм кремнієвих пластинах, вони прокладають шлях для потенційного комерційного виробництва цієї технології.

Хоча скептицизм зрозумілий через попередні розчарування у розробці штучного лікування підшлункової залози, O2-Macrodevice пропонує новий підхід, який може дати багатообіцяючі результати. Розглядаючи діабет як інженерну проблему, медичні працівники можуть знайти інноваційні рішення для лікування та потенційного лікування цього хронічного захворювання.

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