Краса міських вогнів з космосу

Піднімаючись високо над Землею на борту Міжнародної космічної станції (МКС), астронавт Жасмін Могбелі дивувався захоплюючим вогням міста на північному сході Сполучених Штатів. Зі свого пункту спостереження на висоті 262 милі над штатом Мен вона зробила приголомшливі зображення великих міських районів, включаючи Лонг-Айленд, Нью-Йорк; Філадельфія, штат Пенсільванія; і Вашингтон, округ Колумбія

На фотографії захоплююче видовище: розгалужена освітлена мережа людської цивілізації, яку можна побачити з космосу. Це служить нагадуванням про неймовірні досягнення людства, а також про красу та взаємозв’язок нашого світу.

МКС, обертаючись навколо планети кожні 90 хвилин, робить чудові 16 обертів навколо Землі за 24 години. Це означає, що астронавти на борту спостерігали 16 сходів і заходів сонця протягом цього періоду часу. Така швидка зміна денних і нічних циклів демонструє приголомшливий контраст між темрявою космосу та яскравим світлом, що виходить з наших міст.

Якщо ви захоплюєтеся космосом і хочете самі поглянути на МКС, ви можете відвідати веб-сайт Spot the Station, де ви знайдете інформацію про те, де зараз знаходиться МКС і коли вона пролетить над вашою місцевістю. Це неймовірний досвід — спостерігати, як це рукотворне диво подорожує нічним небом, об’єднуючи своєю присутністю людей із різних куточків земної кулі.

Зображення, зроблене астронавтом Жасміном Могбелі, нагадує нам про силу людських досягнень і про те, як наша цивілізація виткала гобелен світла по всій Землі. Це свідчення нашої винахідливості, прогресу та нашої безмежної здатності досліджувати та розширювати межі.

Тож наступного разу, коли ви опинитесь, дивлячись на нічне небо, знайдіть хвилинку, щоб оцінити красу міських вогнів, які яскраво сяють із космосу, що є свідченням людської майстерності та чудес нашого світу.

Питання і відповіді

1. На якій відстані над Землею перебувала Міжнародна космічна станція, коли було зроблено фото?

Астронавт Жасмін Могбелі зробив фото з висоти 262 милі над штатом Мен.

2. Скільки обертів робить Міжнародна космічна станція за 24 години?

МКС робить 16 обертів навколо Землі за 24 години.

3. Чи можу я побачити Міжнародну космічну станцію зі своєї території?

Так, ви можете відстежувати місцезнаходження МКС і дізнатися, коли її буде видно у вашій місцевості, відвідавши веб-сайт Spot the Station.

4. Що символізує зображення?

Зображення символізує людські досягнення, прогрес і взаємозв’язок нашого світу через мережу міських вогнів, які видно з космосу.