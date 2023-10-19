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Дослідники відкривають молекулярний механізм активації рецепторів комплементу та передачі сигналів

ByРоберт Ендрю

Жовтень 19, 2023
Дослідники відкривають молекулярний механізм активації рецепторів комплементу та передачі сигналів

Дослідники з Індійського технологічного інституту (IIT) Канпур зробили значний прорив у розумінні молекулярного механізму активації рецепторів комплементу та передачі сигналів. На чолі з професором Аруном К. Шуклою команда з Департаменту біологічних наук та біоінженерії виявила важливу інформацію про те, як функціонують рецептори анафілатоксину, що може мати майбутні наслідки для відкриття ліків при різних запальних захворюваннях.

Дослідження було зосереджено на системі комплементу, важливої ​​частини нашої імунної відповіді, і її залежності від анафілатоксинів, таких як C3a і C5a. Ці анафілатоксини взаємодіють зі специфічними рецепторами, відомими як C3aR і C5aR1, і команда прагнула краще зрозуміти, як ці рецептори розпізнають свої мішені, активують і контролюють передачу сигналів.

На додаток до пролиття світла на функціонування рецепторів анафілатоксину, дослідження також виявило природний механізм зменшення запальної реакції, викликаної C5a. Цей механізм передбачає видалення певної частини молекули C5a. Крім того, дослідження виявило пептид, який вибірково активує C3aR, демонструючи, що рецептори можуть по-різному реагувати на різні сполуки.

Висновки команди мають потенціал для відкриття нових ліків для лікування ряду захворювань людини, включаючи артрит, астму та сепсис. Отримавши більш чітке розуміння того, як функціонують рецептори анафілатоксину, вчені можуть розробити цільову терапію для модуляції імунної відповіді та полегшення запалення.

Дослідження опубліковано в міжнародному науковому журналі Cell. До команди увійшли професор Шукла, а також дослідники з відділу біологічних наук і біоінженерії IIT Kanpur, відділу біологічних наук Університету Південної Каліфорнії та відділу молекулярної та обчислювальної біології.

By Роберт Ендрю

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