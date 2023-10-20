Дослідник IIAS Келлі Джерарді приєднається до Galactic 05 Research Spaceflight

Міжнародний інститут астронавтичних наук (IIAS) оголосив, що дослідник біоастронавтики та фахівець із корисного навантаження Келлі Джерарді представлятиме Інститут у майбутньому дослідницькому космічному польоті «Galactic 05» з Virgin Galactic.

Запланований на 2 листопада 2023 року, «Galactic 05» стане шостим космічним польотом Virgin Galactic цього року. Місія передбачає перетворення космічного корабля на суборбітальну космічну лабораторію, присвячену космічним дослідженням.

До Джерарді в цій місії приєднається доктор Алан Стерн, американський планетолог і заступник віце-президента космічного сектору Південно-Західного науково-дослідного інституту, а також приватний астронавт франко-італійського походження.

Джерарді, як перший у світі фінансований галуззю дослідник, який уклав контракт на політ на комерційному космічному кораблі, проведе три експерименти з корисним навантаженням під час космічного польоту. Ці експерименти будуть зосереджені на гідродинаміці, біометрії людини та моніторингу глюкози. Крім того, Джерарді оцінить досвід дослідників, щоб покращити майбутні дослідницькі космічні польоти та навчальні програми, спонсоровані IIAS.

Virgin Galactic і IIAS тісно співпрацювали над інтеграцією корисного навантаження та хореографією під час польоту, щоб максимізувати науково-технічний прогрес місії «Galactic 05». Ця місія є важливою віхою для IIAS у їхньому прагненні сприяти інклюзивному майбутньому польотів у космос через дослідження глобальної вигоди.

Супроводжувати Джерарді в Spaceport America будуть дослідники IIAS Іветт Гонсалес, доктор Аарон Персад і доктор Шона Пандія. Вони забезпечать підтримку інтеграції корисного навантаження та проведуть аналіз даних після польоту.

Ця місія не лише демонструє досягнення в космічних дослідженнях, але й підкреслює зростаючу співпрацю між комерційними космічними компаніями та дослідницькими установами. Це знаменує собою ще один крок вперед у прагненні до наукового прогресу та дослідженні нових кордонів.

джерела:

– Оригінальна стаття: Virgin Galactic (вихідна стаття не вказує URL)

– Подкаст SpaceWatch.global із Келлі Джерарді (вихідна стаття не вказує URL)