Індійський інститут астрофізики сприятиме «астротуризму» за допомогою щорічної «зіркової вечірки» в заповіднику Темного неба Ханле

Індійський інститут астрофізики (IIA) розглядає можливість сприяння «астротуризму», зробивши «зіркову вечірку» щорічною подією в заповіднику темного неба Ханле (HDSR) у Східному Ладакху. Ця ідея виникла після успішної організації першої офіційної «Зіркової вечірки» для досвідчених астрономів-любителів у HDSR.

Ханле, де розташована Індійська астрономічна обсерваторія IIA, відомий своїм темним небом і сухою погодою, що робить його ідеальним місцем для спостереження за зірками. Близько 30 астрономів-аматорів взяли участь у заході, прихопивши свої телескопи та камери, щоб зафіксувати красу незабрудненого неба та сфотографувати небесні об’єкти, які інакше важко зафіксувати в інших місцях.

Заповідник темного неба Ханле має на меті контролювати світлове забруднення в цьому районі, щоб зберегти незаймане темне небо для астрономічних досліджень. Очікується, що ця ініціатива також сприятиме соціально-економічному розвитку місцевих сіл, оскільки заповідник рекламується як туристичне місце для астрофотографії та спостереження за зірками.

Індійський інститут астрофізики планує заснувати HDSR Star Party як щорічну подію, яка залучатиме ентузіастів астрономії з усієї Індії та з-за кордону. Захід відбувся за підтримки Союзної території Ладакх, яка профінансувала витрати на поїздку з Леха до Ханле та виступила співорганізатором.

Крім того, у рамках своїх зусиль з просування астротуризму IIA придбала 24 невеликі телескопи та роздала їх вибраним жителям заповідника. Ці селяни пройшли навчання як посли астрономії, які направляють відвідувачів і служать досвідченими посередниками нічного неба.

Заповідник «Темне небо Ханле» пропонує жителям села унікальну можливість залучитися до науково обґрунтованого туризму та отримати вигоду від зростаючої кількості будинків, які обслуговують астротуристів. Завдяки приголомшливому темному небу та ентузіазму місцевої громади проект HDSR має значний потенціал як для астрономічних досліджень, так і для розвитку туризму в регіоні.

Визначення:

Астротуризм – туризм, який зосереджується на спостереженні та досвіді небесних явищ, таких як спостереження за зірками та астрофотографія.

Зоряна вечірка – захід, де астрономи та інші спостерігачі збираються для спостереження та вивчення небесних об’єктів.

Заповідник темного неба Ханле (HDSR) – район у східному Ладакху, Індія, відомий своїм надзвичайно темним небом і призначений для збереження цих незайманих умов для астрономічних досліджень.

Індійський інститут астрофізики (IIA) – дослідницький інститут у Бенгалуру, Індія, який займається вивченням астрофізики та проведенням астрономічних досліджень.

джерела:

– Індійський інститут астрофізики (IIA)

– Союзна територія Ладакх