Нове дослідження показує, що Венера могла мати тектоніку плит, схожу на Землю, що відкриває можливість стародавнього життя

Нове дослідження оприлюднило захоплююче відкриття про Венеру — другу від Сонця планету, яку часто вважають двійником Землі. За словами групи вчених з Університету Брауна, Венера могла мати тектоніку плит, схожу на Землю, мільярди років тому. Ця знахідка ставить під сумнів попередні припущення про негостинну природу Венери та підвищує ймовірність того, що на палаючій планеті колись було життя.

Дослідники дійшли такого висновку завдяки поєднанню збору даних про атмосферу та комп’ютерного моделювання. Досліджуючи поточний склад атмосфери та поверхневий тиск Венери, команда постулювала, що ці умови були б можливими, лише якщо на планеті в минулому була тектоніка плит. На відміну від динамічних і різноманітних геологічних особливостей Землі, створених тектонікою плит, Венера має нерухому кришку — єдину тверду плиту, яка обмежує рух і витік газу з її надр.

Однак дослідники вважають, що Венера не завжди була такою. Приблизно 3.5-4.5 мільярда років тому на Венері, можливо, відбулося зміщення тектоніки плит, подібне до Землі. Цей період тектоніки плит міг пояснити велику кількість азоту та вуглекислого газу, присутніх в сучасній атмосфері Венери. Це також означає, що планета, можливо, була здатна підтримувати мікробне життя до того, як зазнала значних змін, які відокремили її від схожості на Землю.

Це новаторське дослідження ставить під сумнів бінарну перспективу визначення здатності планети підтримувати життя. Замість простої відповіді «так» або «ні» вченим тепер потрібно враховувати нюанси геологічної історії світу. Це відкриття також має наслідки для вивчення інших небесних тіл, таких як Європа, супутник Юпітера, який демонструє тектоніку плит, схожу на Землю. Крім того, це спонукає до переоцінки придатності для життя екзопланет, що обертаються навколо зірок, відмінних від нашого Сонця.

Хоча ці висновки дають цінну інформацію, багато питань залишаються без відповіді. Майбутні місії, як-от місія NASA DAVINCI, запланована на 2031 рік, будуть глибше досліджувати таємниці Венери та потенційно підтверджувати дослідження. Вчені прагнуть зрозуміти, чому змінилася тектоніка плит Венери та які фактори призвели до її радикального розходження з земними умовами. Розгадка цих таємниць може пролити світло на долю нашої власної планети та умови, які можуть змусити її рухатися по траєкторії, схожій на Венеру.

Питання та відповіді:

З: Що нове дослідження виявило про Венеру?

Відповідь: Дослідження показує, що Венера, можливо, мала тектоніку плит, схожу на Землю, мільярди років тому, що кидає виклик попереднім припущенням про негостинну природу планети та підвищує ймовірність стародавнього життя.

З: Як дослідники дійшли такого висновку?

В: Команда використовувала збір атмосферних даних і комп’ютерне моделювання, щоб визначити, що поточний склад атмосфери Венери та поверхневий тиск, ймовірно, є результатом тектоніки плит у минулому.

З: Чим застійна кришка Венери відрізняється від тектонічних процесів на Землі?

Відповідь: На відміну від Землі, яка має динамічну тектоніку плит, що відповідає за її різноманітні геологічні характеристики, Венера має нерухому кришку — єдину тверду плиту, яка обмежує рух і витік газу з її надр.

З: Яке значення має це дослідження для вивчення інших небесних тіл?

Відповідь: Це дослідження спонукає вчених враховувати нюанси геологічної історії світу при оцінці його здатності підтримувати життя. Це також впливає на вивчення інших тіл, таких як Європа, супутник Юпітера, і екзопланети, що обертаються навколо зірок, крім нашого Сонця.

З: Які питання залишилися без відповіді?

Відповідь: Потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чому тектоніка плит Венери змінилася, що призвело до її відмінності від земних умов. Причина цієї трансформації та її наслідки для майбутнього Землі також потребують подальшого дослідження.