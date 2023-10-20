Телескоп NASA Hubble зробив приголомшливі зображення космічного рифу

Космічний телескоп NASA Hubble продовжує дивувати ентузіастів космосу та робити захоплюючі зображення Всесвіту. У своєму останньому оновленні сторінки Instagram NASA поділилося двома захоплюючими зображеннями, зробленими телескопом Hubble. Ці зображення демонструють «космічний риф», розташований на відстані 163,000 XNUMX світлових років від Землі в сузір’ї Дорадо.

На зображеннях зображено дві сусідні хмари космічного пилу та газу: гігантську червону туманність NGC 2014 і меншу блакитну туманність NGC 2020. Розташовані у Великій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику Чумацького Шляху, яка кишить масивними зірками, ці туманності утворюють частина величезної області зореутворення.

За даними NASA, зірки поблизу центру зображення значно більші за наше Сонце, коливаючись від 10 до 20 його розмірів. Інтенсивне випромінювання, яке випромінюють ці зірки, нагріває навколишні щільні гази, включаючи кисень, до температури приблизно 20,000 11,000 °F (200,000 XNUMX °C). Туманність, яку видно в нижній лівій частині зображення, утворилася із зірки, яка в XNUMX XNUMX разів яскравіша за наше Сонце, і викинула газ через серію вивержень.

На приголомшливому зображенні, опублікованому NASA, видно яскраве синє кільце з маленькою синьою крапкою посередині. Хвилі червоного та помаранчевого газу проходять від верхнього лівого до верхнього правого кута зображення, із світло-блакитним центром, що виходить із червоного моря. Крім того, кілька яскравих білих точок розкидано по всьому зображенню. У верхньому правому куті можна побачити темно-синій газ, що виходить із величезного космосу.

Зображення було зроблено за допомогою камери Hubble Wide Field Camera 3 на честь 30-річчя роботи телескопа в космосі. З моменту запуску 24 квітня 1990 року космічний телескоп Хаббл зафіксував понад 1.4 мільйона спостережень майже 47,000 175,000 небесних об’єктів. Названий на честь американського астронома Едвіна П. Хаббла, який підтвердив природу нашого Всесвіту, що розширюється, телескоп здійснив понад 4.4 XNUMX обертів навколо Землі, подолавши відстань приблизно в XNUMX мільярда миль.

Оприлюднення цього неймовірного зображення, зробленого телескопом Хаббл NASA, привернуло велику увагу ентузіастів космосу. Користувачі висловлювали свій благоговійний трепет і захоплення: одна людина описала знімок як «гарний», а інший відзначив вражаючі кольори. Телескоп Хаббла, безсумнівно, дав нам дивовижний погляд на чудеса космосу.

Джерела: NDTV, Space.com