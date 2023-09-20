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Френк Рубіо шкодує про річну місію далеко від родини, незважаючи на рекордні досягнення

ByГабріель Бота

Вересень 20, 2023
Френк Рубіо шкодує про річну місію далеко від родини, незважаючи на рекордні досягнення

Астронавт Френк Рубіо, який наразі має титул найдовшого перебування астронавта NASA у космосі, заявив, що він би відмовився від місії, якби знав, що вона триватиме понад рік замість запланованих шести місяців. Рубіо зробив таке зізнання під час недавнього інтерв’ю з Міжнародної космічної станції (МКС).

Місія Рубіо була продовжена, коли космічний корабель, який мав доставити його назад на Землю, почав витікати охолоджувачем, коли він був прикріплений до МКС. У результаті він провів трохи більше року на низькій навколоземній орбіті, зареєструвавши 371 день і став першим американським астронавтом і одним із шести людей, які провели рік у космосі.

Однак Рубіо зізнається, що не охоче записався б на таку тривалу місію через важливі сімейні події, які йому довелося пропустити. Незважаючи на це, він визнає особисті жертви астронавтів заради підтримки космічної станції в робочому стані.

Повернувшись на Землю 27 вересня, Рубіо з нетерпінням чекає возз’єднання зі своєю родиною та насолоди простими задоволеннями життя на поверхні планети. Він планує зосередитися на проведенні часу зі своїми близькими та цінувати спокій і тишу природи.

Джерело: оригінальна стаття не містить URL-адресу.

By Габріель Бота

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