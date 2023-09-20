Френк Рубіо шкодує про річну місію далеко від родини, незважаючи на рекордні досягнення

Астронавт Френк Рубіо, який наразі має титул найдовшого перебування астронавта NASA у космосі, заявив, що він би відмовився від місії, якби знав, що вона триватиме понад рік замість запланованих шести місяців. Рубіо зробив таке зізнання під час недавнього інтерв’ю з Міжнародної космічної станції (МКС).

Місія Рубіо була продовжена, коли космічний корабель, який мав доставити його назад на Землю, почав витікати охолоджувачем, коли він був прикріплений до МКС. У результаті він провів трохи більше року на низькій навколоземній орбіті, зареєструвавши 371 день і став першим американським астронавтом і одним із шести людей, які провели рік у космосі.

Однак Рубіо зізнається, що не охоче записався б на таку тривалу місію через важливі сімейні події, які йому довелося пропустити. Незважаючи на це, він визнає особисті жертви астронавтів заради підтримки космічної станції в робочому стані.

Повернувшись на Землю 27 вересня, Рубіо з нетерпінням чекає возз’єднання зі своєю родиною та насолоди простими задоволеннями життя на поверхні планети. Він планує зосередитися на проведенні часу зі своїми близькими та цінувати спокій і тишу природи.

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