Важливість інтегрованих закладів лікування розладів харчової поведінки в Ірландії

Джерело: Irish Independent

За словами стурбованої матері Емі Хенлі, відсутність інтегрованих закладів лікування розладів харчової поведінки в Ірландії спричиняє непотрібні страждання пацієнтам та їхнім родинам. Її 16-річна донька Арабелла, у якої діагностували нервову анорексію, була змушена переїжджати з однієї лікарні в іншу через відключення послуг. У той час як деякі лікарні пропонують психіатричну допомогу, вони не мають необхідних засобів для годування через назогастральний (NG) зонд, який потрібен Арабеллі. З іншого боку, в лікарнях із NG трубками не вистачає спеціалістів з розладів харчової поведінки, які б надали необхідну психологічну підтримку. Цей рух вперед-назад не тільки подовжує процес одужання Арабелли, але й додає емоційного стресу всій родині.

Емі Хенлі організовує акцію протесту в Міністерстві охорони здоров’я, щоб вимагати змін і більшої доступності інтегрованих лікувальних центрів. Вона вважає, що наявність одного або двох спеціалізованих центрів з розладів харчової поведінки в країні, які нададуть як медичну, так і психічну підтримку, принесе велику користь таким пацієнтам, як її дочка. Раннє втручання є вирішальним у лікуванні розладів харчової поведінки, оскільки воно може запобігти переростанню хвороби в більш важку форму та її важкому одужанню. Спеціалізоване амбулаторне лікування вважається найефективнішим способом відновлення здоров’я людей з розладами харчування.

Факт: Арабеллі, 16-річній дівчині з нервовою анорексією, довелося їздити туди й назад між різними лікарнями в Ірландії через відсутність інтегрованих закладів лікування розладів харчової поведінки.

Незважаючи на те, що Департамент охорони здоров’я визнав необхідність покращення, вони стверджують, що найефективнішим лікуванням розладів харчової поведінки є суспільство. Вони вважають, що спеціалізовані громадські служби з розладів харчової поведінки, укомплектовані мультидисциплінарними командами, які пройшли спеціалізовану підготовку, найкраще оснащені для надання допомоги та лікування на основі доказів. Виконавчий орган охорони здоров’я (HSE) віддав пріоритет послугам із розладів харчової поведінки в рамках своїх національних клінічних програм, щоб розвинути високоякісну, орієнтовану на людину допомогу за допомогою підходу, що ґрунтується на фактичних даних.

Підсумовуючи, нинішня фрагментована система лікування розладів харчової поведінки в Ірландії спричиняє непотрібні страждання та подовжує одужання таких пацієнтів, як Арабелла. Інтегровані лікувальні заклади, які поєднують медичну підтримку та підтримку психічного здоров’я, вкрай необхідні для забезпечення найкращих можливих результатів для людей з розладами харчування. Міністерство охорони здоров’я та HSE повинні працювати разом, щоб вирішити цю проблему та забезпечити доступну та комплексну допомогу для тих, хто цього потребує.

Поширені запитання про лікування розладу харчової поведінки в Ірландії

1. Що таке нервова анорексія?

Нервова анорексія — це рестриктивний розлад харчової поведінки, що характеризується сильним страхом збільшення ваги та обмеженням споживання енергії. Люди з анорексією можуть мати викривлене сприйняття образу тіла та вдаватися до екстремальної втрати ваги.

2. Чому раннє втручання є важливим для лікування розладу харчової поведінки?

Раннє втручання має вирішальне значення для лікування розладів харчової поведінки, оскільки воно може запобігти тому, щоб хвороба стала більш серйозною та важкою для одужання. Завдяки ранній оцінці та лікуванню, заснованому на доказах, шанси на одужання значно покращуються.

3. Який поточний стан закладів для лікування розладів харчової поведінки в Ірландії?

В Ірландії відсутні заклади комплексного лікування розладів харчової поведінки, через що пацієнти змушені переїжджати між лікарнями для отримання різних видів допомоги. Така фрагментація послуг призводить до тривалого відновлення та збільшення стресу для пацієнтів та їхніх сімей.

4. Що робиться для покращення лікування розладів харчової поведінки в Ірландії?

Виконавчий орган охорони здоров’я (HSE) визначив пріоритетні послуги з розладів харчової поведінки в рамках своїх національних клінічних програм з метою розвитку високоякісної, орієнтованої на людину допомоги за допомогою підходів, що ґрунтуються на доказах. Міністерство охорони здоров'я також зобов'язалося збільшити фінансування та підтримку служб психічного здоров'я, включаючи лікування розладів харчової поведінки.

5. Як люди можуть отримати доступ до лікування розладу харчової поведінки в Ірландії?

В Ірландії діти та підлітки з розладами харчової поведінки можуть отримати доступ до лікування через громадські групи Служби психічного здоров’я дітей та підлітків (CAMHS). Пацієнти, які потребують стаціонарного лікування, можуть бути направлені в один із центрів, схвалених CAMHS для стаціонарних пацієнтів, хоча кількість спеціалізованих ліжок для розладу харчової поведінки обмежена.