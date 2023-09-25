Успішне відновлення капсули для повернення зразка OSIRIS-REx приносить хвилювання та полегшення

Випробувальний полігон Дагуей армії США був сповнений очікування та хвилювання, коли капсула для повернення зразків місії OSIRIS-REx спустилася з космосу на дно пустелі. Після майже двадцяти років планування операція з відновлення відбулася на одній із найвіддаленіших військових баз США. Чотири гелікоптери, що експлуатуються НАСА та ВПС США, вилетіли, щоб дістати капсулу до того, як вона увійшла в атмосферу Землі.

Данте Лауретта, головний дослідник місії, описав суміш емоцій, які він пережив під час поїздки в евакуаційному вертольоті. Він відчував тяжкість відповідальності та невпевненість щодо того, чи парашути капсули розкрилися, як планувалося. Зрештою він отримав звістку про успішне приземлення, і сльози полегшення та радості наповнили його очі.

Хоча існувала невизначеність щодо розгортання парашута, головний парашут успішно розгорнувся. Хоча зображення було непереконливим щодо відкидного парашута, воно стало неактуальним через функціонуючий головний парашут.

Успішне приземлення знаменує собою початок нового захоплюючого розділу в наукових дослідженнях. Зразки астероїда Бенну будуть розділені між різними науковими установами та космічними агентствами для аналізу. Вивчаючи склад Бенну, вчені сподіваються отримати уявлення про хімічну історію нашої Сонячної системи і, можливо, навіть зрозуміти, як на Землі зародилося життя.

Оскільки астероїди утворилися на ранніх стадіях Сонячної системи, аналіз зразків може дати підказки про наявність води та будівельних блоків життя, таких як амінокислоти, на Землі. Ці зразки будуть детально досліджені в найближчі роки, пропонуючи цінну інформацію про наше космічне сусідство.

Джерело: NASA та полігон армії США Dugway Proving Ground, Юта