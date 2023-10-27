Зберігаючи надію: подорож родини крізь труднощі

Подружжя Кітченер знайшло унікальний спосіб залишатися позитивним перед обличчям труднощів, особливо тому, що їхня дворічна донька Райя бореться зі здоров’ям від народження. Після тривалого перебування у дитячому відділенні інтенсивної терапії (PICU) дитячої лікарні McMaster (MCH) компанії Hamilton Health Sciences Райю нещодавно виписали з лікарні, і тепер вона отримує допомогу вдома за допомогою своєї відданої родини.

Подорож Райї була відзначена стійкістю та рішучістю. Народившись недоношеною, вона важила лише 1 фунт 4 унції, але мала проблеми з легенями, що призвело до утрудненого дихання. Перший візит Раї до МСН був у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, і, на жаль, її другий день народження був затьмарений хворобою. Проте дух Раї залишився непохитним.

Під час перебування в PICU Рая отримувала допомогу від різних медичних працівників, у тому числі медсестер, фізіотерапевтів та спеціалістів із дитячого життя. Усі вони зіграли вирішальну роль у підтримці одужання Раї та забезпеченні її комфорту. Доктор Мелісса Дж. Паркер, штатний лікар у педіатричній реанімації, очолила групу медиків Раї, складно поводившись з її ліками та розробляючи план поступового відлучення її від апарату штучної вентиляції легень.

Наполегливість була визначальною рисою подорожі Райї. Навіть під час інтубації Рая продемонструвала свою рішучість, активно беручи участь у різноманітних заходах. За допомогою свого фізіотерапевта вона відновила свої сили та рухливість через гру. Прогрес Раї був очевидним, оскільки вона перейшла від гри з м’ячами та Play Dough до ходьби.

У серпні Раї зробили трахеостомію, щоб покращити дихання. Це передбачало створення отвору в її шиї для вставлення трахеостомічної трубки, яка утримувала б дихальні шляхи відкритими та допомагала дихати. У цей час Рая пройшла інтенсивну реабілітацію, а її батьки пройшли навчання, як доглядати за нею вдома з трахеостомою. Очікується, що трахеостомія знадобиться протягом наступних двох років.

Під час цієї складної подорожі сім’я Райї була опорою сили. Їм вдалося поєднати обов’язки по догляду за Раєю з домашнім життям і двома іншими дітьми. Підтримка, яку вони отримали від медичних працівників та їхніх близьких, була неоціненною.

Історія Раї є свідченням сили надії та стійкості. Незважаючи на перешкоди, з якими вона зіткнулася, вона продовжує рухатися вперед, керуючись непохитною підтримкою своєї родини та команди медиків. Подорож Райї нагадує нам, що з любов’ю та рішучістю все можливо.

FAQ

1. Що таке трахеостома?

Трахеостомія - це хірургічна процедура, яка передбачає створення отвору в передній частині шиї та введення трубки в трахею (трахею). Це допомагає тримати дихальні шляхи відкритими та сприяє диханню.

2. Що таке дитяче відділення інтенсивної терапії (PICU)?

Відділення інтенсивної терапії дітей (PICU) — це спеціалізоване відділення в лікарні, яке надає інтенсивну терапію та спеціалізоване лікування важкохворим дітям. Тут працює команда висококваліфікованих медичних працівників, які мають досвід догляду за дітьми зі складними медичними потребами.

3. Скільки Рая була в лікарні?

Рая провела в лікарні понад чотири місяці, включаючи перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (NICU) і дві госпіталізації в PICU.

4. Як родина виявила підтримку Раї в день її виписки?

У день, коли Раю виписали з лікарні, її родина була вдягнена в однакові футболки з фразою: «У мене 99 проблем, але трах — це не один», як легковажний спосіб відзначити цю подію та залишатися позитивним.

джерела:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca