Нове дослідження досліджує вплив впливу органіки на Цереру

Одним із видатних відкриттів, зроблених місією NASA Dawn, є наявність складної органіки на Церері, найбільшому об’єкті в поясі астероїдів. Знахідка аліфатичних молекул, що складаються з вуглецевих і водневих ланцюгів, а також наявність водяного льоду на Церері припускають, що ця карликова планета, можливо, колись містила необхідні інгредієнти для життя.

Питання про те, як ці аліфатичні органічні речовини виникли на Церері, є темою інтенсивних досліджень з моменту їх відкриття в 2017 році. Деякі дослідження припускають, що вони були доставлені на Цереру кометою або багатим органікою імпактором, а інші припускають, що вони утворилися на Церері. карликова планета через зміну її матеріалів солоною водою. Незалежно від свого походження, органіка на Церері постраждала від численних впливів, які зіпсували її поверхню.

Нове дослідження, яке буде представлено на зустрічі GSA Connects 2023 Геологічного товариства Америки, має на меті розширити наше розуміння того, як впливи вплинули на аліфатичні молекули на Церері. Наслідки цих знахідок є вирішальними для визначення походження цієї органіки та оцінки придатності для життя карликової планети.

Провідний науковий співробітник Терік Дейлі, планетолог з Лабораторії прикладної фізики Джонса Хопкінса, пояснює, що дослідження було мотивовано початковим виявленням органіки поблизу великого ударного кратера на Церері. Дослідження показує, що органічні речовини можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше, і що вони, здається, здатні протистояти впливу в умовах, подібних до Церери.

Розуміння наслідків впливу на органіку Церери має важливе значення для розгадки таємниць цієї карликової планети та того, як на ній могло бути життя. Досліджуючи стійкість цих органічних речовин і їх розподіл по Церері, вчені сподіваються отримати глибше розуміння походження та придатності для життя цього інтригуючого небесного тіла.

джерела:

– NASA / Лабораторія прикладної фізики університету Джона Гопкінса

– Геологічне товариство Америки