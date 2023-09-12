Заміна традиційного виробництва добрив електрифікованим синтезом для виробництва сечовини з низьким вмістом вуглецю

Дослідники з Північно-Західного університету та Університету Торонто співпрацювали, щоб дослідити багатообіцяючий метод виробництва сечовини для добрива за допомогою електрифікованого синтезу. Цей процес не тільки зменшує інтенсивність вуглецю, пов’язану з виробництвом сечовини, але також сприяє денітрифікації стічних вод. Команда використала гібридний каталізатор, виготовлений із цинку та міді, для перетворення відпрацьованого азоту та вуглекислого газу на сечовину.

Використання синтетичних азотних добрив у сільському господарстві має вирішальне значення, але сприяє значним викидам вуглецю та викидам нітратів. На галузь виробництва добрив припадає 3% щорічного споживання енергії, що робить її метою скорочення викидів і пошуку більш стійких альтернатив.

Сечовина є широко використовуваним і цінним добривом у промисловості, що представляє ринок у 100 мільярдів доларів. Хоча дослідники досліджували альтернативні шляхи виробництва аміаку, основного прекурсора для багатьох добрив, мало хто зосередився на сечовині. Цей дослідницький проект мав на меті дослідити, чи можна використати відпрацьовані джерела азоту, уловлений CO2 та електроенергію для виробництва сечовини.

Команда виявила, що гібридний каталізатор, що складається з цинку та міді, ефективно працює в релейному режимі, щоб полегшити перетворення вуглекислого газу та відпрацьованого азоту в сечовину. Дослідники знайшли історичні згадки, датовані 1970-ми роками, які натякали на потенціал чистих металів, таких як цинк і мідь, у цих процесах. Оптимізувавши співвідношення цинку до міді, команда досягла бажаної ефективності перетворення.

На додаток до зменшення вуглецевого сліду, пов’язаного з виробництвом добрив, дослідницька група провела ретельний аналіз життєвого циклу, щоб оцінити енергозбереження та економію коштів. Вони виявили, що перехід на відновлювані джерела енергії ще більше зменшив викиди енергії, зробивши технологію більш життєздатною для водоочисних споруд. Ефективність перетворення повинна досягати 70%, щоб процес був широко практичним.

Незважаючи на те, що до комерціалізації ще потрібно досягти прогресу, наприклад, облік домішок для очищення води та збільшення тривалості процесу, електрифікований синтез сечовини з використанням гібридного каталізатора має величезний потенціал у забезпеченні виробництва добрив з низьким вмістом вуглецю та денітрифікації стічних вод.

Джерела: Nature Catalysis