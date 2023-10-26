Розкопки історії: нові відкриття про схрещування людей і неандертальців

Революційне дослідження показало, що схрещування людей і неандертальців відбулося набагато раніше, ніж вважалося раніше, приблизно 250,000 75,000 років тому. Це відкриття ставить під сумнів давнє уявлення про те, що схрещування відбулося лише XNUMX XNUMX років тому. Завдяки аналізу ДНК дослідники відкрили цінну інформацію про історію цих давніх взаємодій.

Одкровення досліджень ДНК

Попередні дослідження показали, що близько шести відсотків генів неандертальців можна простежити до людини. Крім того, вчені виявили, що певні групи людей в Африці на південь від Сахари мають сліди ДНК неандертальців. Це свідчить про те, що ранні люди змішалися з неандертальцями і згодом повернулися до Африки, залишивши генетичний відбиток.

Майкл Даннеманн, доцент, який спеціалізується на еволюційній та популяційній геноміці, зауважує, що це нове дослідження забезпечує більшу точність анотування ДНК неандертальця в геномах сучасної людини. Крім того, це допомагає зрозуміти, як змішування генів вплинуло на фізичні риси як неандертальців, так і ранніх людей. Крім того, це розширює наші знання про їх міграційні моделі та взаємодії в минулому.

Наявність ДНК неандертальця в Африці на південь від Сахари

Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Cell, виявило наявність неандертальської ДНК в осіб африканського походження на південь від Сахари. Хоча походження цієї ДНК все ще залишається загадковим, дослідження в основному було зосереджено на популяціях із предками, пов’язаними з Нігером і Конго.

Щоб пролити світло на присутність ДНК неандертальця в сучасній популяції людей, дослідники порівняли генетичний матеріал стародавнього неандертальця, відомого як «алтайський неандерталець», з генами 180 осіб з дванадцяти різних популяцій Африки на південь від Сахари.

За допомогою статистичного аналізу вчені виявили спільні генетичні варіанти між людьми та неандертальцями та дослідили, як ці версії генів успадковувалися. Дослідження показало, що всі досліджені геноми Африки на південь від Сахари містили неандертальську ДНК, а деякі популяції демонстрували до 1.5 відсотка неандертальського генетичного матеріалу. Це цінне розуміння схрещування показує, що ці геноми були успадковані від людей, які змішалися з неандертальцями та повернулися до Африки.

Останні дослідження вказують на наявність ДНК неандертальця

Найбільш інтригуючим є те, що дослідники виявили, що більшість ДНК неандертальця в геномі людини була зосереджена в областях, які не кодують синтез білка. І навпаки, у цих самих областях ДНК людини були відсутні неандертальські гени. Це свідчить про те, що неандертальці не віддавали перевагу людським генам під час свого еволюційного процесу. Натомість обидва види еволюціонували по-різному, адаптуючи свої геноми для різних цілей.

Фернандо Вілланеа, популяційний генетик з Університету Колорадо в Боулдері, підкреслює важливість цього відкриття. Він припускає, що це означає, що жоден набір генів не є кращим або нижчим за інший; вони просто еволюціонували, щоб виконувати різні функції в геномі кожного виду.

Більше інформації про еволюцію людини

Ці чудові знахідки дають вченим можливість отримати подальше розуміння тонкощів еволюції людини. Сара Тишкофф, старший автор дослідження та професор генетики та біології в Університеті Пенсільванії, пропонує глибше вивчити генетичний склад населення, яке жило 250,000 XNUMX років тому, і порівняти його з генами сучасних людей. Цей порівняльний аналіз міг би відкрити цінну інформацію про історію та адаптацію нашого виду.

Питання та відповіді:

З: Коли вперше схрестилися люди та неандертальці?

В: Нові дослідження показують, що схрещування відбулося приблизно 250,000 75,000 років тому, що кидає виклик попереднім переконанням, що це відбулося XNUMX XNUMX років тому.

З: Де ДНК неандертальця знайдена в сучасних людей?

Відповідь: ДНК неандертальця можна знайти в генетичному складі людей, що живуть в Африці на південь від Сахари, зокрема в популяціях із предками, пов’язаними з Нігером і Конго.

З: Про що свідчить наявність ДНК неандертальця в сучасних людей?

В: Це свідчить про те, що ранні люди змішалися з неандертальцями, а потім повернулися до Африки, залишивши генетичний відбиток.

З: Які ідеї можна отримати, вивчаючи ДНК неандертальця в геномах сучасної людини?

Відповідь: Аналізуючи вплив змішування генів неандертальців і ранніх людей, вчені можуть краще зрозуміти фізичні риси обох груп, а також їх міграцію та взаємодію в минулому.