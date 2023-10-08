Нове дослідження показує, що люди жили в Америці набагато раніше, ніж вважалося раніше

Недавнє дослідження показало, що люди, можливо, заселили Америку набагато раніше, ніж вважалося раніше. Скам'янілі сліди людських ніг, виявлені в Нью-Мексико, датуються 21,000 23,000-15,000 XNUMX роками тому, що кидає виклик поширеній теорії про те, що люди прибули в Північну та Південну Америку приблизно XNUMX XNUMX років тому.

Сліди були знайдені на краю дна стародавнього озера в Національному парку Уайт-Сендз у Нью-Мексико в 2021 році. Спочатку вчені поставили під сумнів точність методів датування, використаних під час першого виявлення слідів. Проте подальший аналіз підтвердив, що слідам справді від 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX років, що робить їх найдавнішими слідами людини, знайденими в Америці.

У першому дослідженні вчені використовували радіовуглецеве датування, щоб визначити вік насіння водних рослин, прилиплих до слідів. Хоча деякі вчені скептично поставилися до цього методу датування, нове дослідження використовувало інші матеріали для радіовуглецевого датування. Дослідники досліджували пилок стародавніх хвойних дерев і зерна кварцу, знайдені на місці слідів. Вони проаналізували близько 75,000 XNUMX зерен чистого пилку і відзначили пошкодження кристалічної решітки стародавніх зерен кварцу, щоб оцінити їх вік.

Результати нового дослідження надали дві лінії доказів, які підтверджують початковий діапазон дат від 21,000 23,000 до 15,000 XNUMX років. Це ставить під сумнів уявлення про те, що люди прибули в Америку незадовго до того, як сухопутний міст Берінга був затоплений через підвищення рівня моря приблизно XNUMX XNUMX років тому.

Стародавні сліди дають археологам цінну інформацію про минулу людську діяльність, забезпечуючи моментальні знімки того, як люди та тварини пересувалися в певних місцях. Хоча інші археологічні пам’ятки в Америці були датовані подібним періодом часу, вони не були остаточно пов’язані з присутністю людини. Виявлення цих людських слідів у національному парку Уайт-Сендз є незаперечним доказом людської діяльності в регіоні.

Джерела: [джерело 1], [джерело 2]

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