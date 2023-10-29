Революційна космічна збірка: новий метод керування роботами, натхненний людською рукою

Освоєння космосу завжди ставило унікальні завдання, які вимагали інноваційних рішень. Оскільки ми продовжуємо розширювати межі космосу, потреба в роботах, здатних до точності та адаптації, стає вирішальною. Команда блискучих дослідників з Пекінського технологічного інституту відповіла на цей заклик, розробивши новаторський метод керування роботами в космосі, черпаючи натхнення з чудових можливостей людської руки.

Традиційні методи керування роботами, хоч і ефективні в деяких сценаріях, далекі від досконалості, коли справа доходить до вирішення складних космічних операцій. Адаптація до різноманітних і невизначених ситуацій і пом’якшення вібрацій, які можуть призвести до збоїв у складанні, виявилися головними каменями спотикання. Щоб подолати ці обмеження, дослідники звернулися до людської руки, відомої своєю здатністю регулювати амортизацію відповідно до різних завдань, забезпечуючи точність і стабільність.

Завдяки своїм висновкам, опублікованим у поважному журналі Cyborg and Bionic Systems, дослідники представили концепцію, яка змінила гру: людський метод контролю змінної пропускної здатності для роботів. Цей інноваційний підхід імітує змінні характеристики амортизації людської руки, дозволяючи роботам адаптуватися до різних умов і завдань з неперевершеною ефективністю. Інтегрувавши цей метод у системи керування роботами, ми можемо відкрити нову еру дослідження космосу та складання супутників.

Ця новаторська розробка може революціонізувати операції зі складання космосу. Роботи, оснащені людиноподібним методом контролю змінної пропускної здатності, зможуть взаємодіяти з об’єктами в складних і динамічних середовищах, забезпечуючи більший успіх при мінімізації ризику несправності збірки. Застосування широко поширені, починаючи від складання супутників і космічних станцій до ремонту та обслуговування існуючої інфраструктури.

Питання та відповіді:

Q: Що таке змінний контроль допуску?

Відповідь: Контроль змінної пропускної здатності – це метод у робототехніці, який дозволяє роботу регулювати жорсткість або характеристики демпфування залежно від завдання чи середовища, у якому він працює. Це дозволяє роботу досягати точності та стабільності, подібної до людської руки.

З: Як цей новий метод контролю покращує космічні операції?

A: Новий метод керування, заснований на змінних характеристиках демпфування людської руки, дозволяє роботам адаптуватися до різноманітних і невизначених ситуацій, що виникають під час космічних операцій. Він пом’якшує вібрації, які можуть призвести до збоїв у складанні, забезпечуючи більший успіх у таких завданнях, як складання супутника.

З: Які потенційні застосування цієї технології?

Відповідь: Цю технологію можна застосовувати для широкого спектру космічних операцій, включаючи збірку супутників, будівництво космічної станції, а також ремонт і обслуговування інфраструктури. Його адаптивність і точність роблять його безцінним у різноманітних дослідженнях космосу.