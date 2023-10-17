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Астероїд 12P/Понс-Брукс можна буде побачити неозброєним оком у 2024 році

ByРоберт Ендрю

Жовтень 17, 2023
Астероїд 12P/Понс-Брукс можна буде побачити неозброєним оком у 2024 році

Комета 12P/Понс-Брукса, відома своєю кріовулканічною активністю, має пролетіти найближче до Землі 21 квітня 2024 року. З діаметром приблизно 18.6 миль (30 км) вона може стати видимою неозброєним оком під час ця близька зустріч.

Кріовулканізм, також відомий як холодний вулканізм, — це геологічний процес, коли крижані матеріали, такі як вода, аміак або метан, викидаються з внутрішньої частини небесного тіла замість розплавленої породи. Ці кріовулкани часто зустрічаються в крижаних тілах, таких як комети та деякі супутники зовнішньої Сонячної системи.

Комета 12P/Понс-Брукса була вперше відкрита астрономом Жаном Луїсом Понсом у 1812 році, а пізніше незалежно від неї повторно відкрита Вільямом Робертом Бруксом у 1883 році. Вона рухається по еліптичній орбіті навколо Сонця із середнім періодом близько 70.5 років.

Під час його найближчого наближення до Землі в 2024 році існує ймовірність того, що 12P/Pons-Brooks можна буде побачити неозброєним оком. Це означає, що без допомоги телескопів чи біноклів звіздарі зможуть побачити комету на нічному небі. Однак видимість комет іноді може бути непередбачуваною, оскільки залежить від таких факторів, як яскравість комети та близькість до Землі.

Комети складаються із суміші летких матеріалів, таких як водяний лід, пил, вуглекислий газ і метан. Коли комета наближається до Сонця, тепло змушує ці леткі речовини випаровуватися та створювати сяючу кому, або атмосферу, навколо ядра. Ця сяюча кома та хвіст комети роблять комети видимими із Землі.

Любителям астрономії важливо бути в курсі останньої інформації та прогнозів щодо видимості комети 12P/Понс-Брукса у 2024 році. За відповідних погодних умов і ясного нічного неба є шанс спостерігати цю кріовулканічну комету з оголеним зображенням. око.

Джерела: кріовулканічна комета 12P/Понс-Брукса; кріовулканізм; Комета

By Роберт Ендрю

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