Нове ультрафіолетове зображення Юпітера розкриває захоплюючі ідеї

Космічний телескоп NASA Hubble зафіксував захоплюючий ультрафіолетовий знімок Юпітера, розкриваючи дивовижні деталі найбільшої планети нашої Сонячної системи. Зображення було опубліковано на честь протистояння Юпітера, рідкісної небесної події, коли Сонце та газовий гігант знаходяться на протилежних сторонах неба. Це протистояння пропонує астрономам унікальний погляд на особливості Юпітера, включаючи його найвідомішу характеристику, «Велику червону пляму».

На відміну від попередніх зображень, цей ультрафіолетовий вид Великої червоної плями показує більш темний вигляд. Темний відтінок є результатом того, що частинки туману на великій висоті поглинають світло на цих конкретних довжинах хвиль. Крім того, полярні серпанки з їх характерним червонуватим і хвилястим виглядом вказують на зміни розміру частинок, складу або висоти.

Створення цього приголомшливого зображення було частиною більшої пропозиції Хаббла, присвяченої вивченню складної системи суперштормів Юпітера. Дослідники мають намір використовувати зібрані дані для картографування глибоководних хмар і кращого розуміння тривимірних хмарних структур в атмосфері планети.

Космічний телескоп NASA Hubble був безцінним інструментом для астрономів, надаючи неперевершене розуміння зовнішніх планет. Від спостереження за впливом комети Шумейкера-Леві 9 до вивчення бурхливих штормів Юпітера, унікальна точка огляду Хаббла дозволила вченим задокументувати еволюцію цієї динамічної планети протягом кількох десятиліть.

Однією з ключових можливостей Хаббла є його здатність спостерігати ультрафіолетове світло, яке розкриває низку космічних явищ, невидимих ​​для людського ока. Ультрафіолетові спостереження дозволяють астрономам досліджувати високоенергетичні хвилі світла, що випромінюють найгарячіші та наймолодші зірки в наших місцевих галактиках. Вони також розкривають важливу інформацію про склад, щільність і температуру міжзоряного матеріалу, а також про еволюцію цілих галактик.

Хоча ультрафіолетове зображення Юпітера неможливо побачити неозброєним оком, представлення зображення в хибних кольорах призначає кольори видимого світла різним використаним ультрафіолетовим фільтрам. Ця техніка дозволяє як вченим, так і любителям космосу дивуватися приголомшливим деталям і складним особливостям нашого газового гіганта.

Питання та відповіді:

З: Що таке Велика червона пляма?

Відповідь: Велика Червона Пляма — це масивна штормова система на Юпітері, яка існувала століттями.

З: Що показує ультрафіолетовий знімок Юпітера?

Відповідь: Ультрафіолетовий знімок показує більш темний вигляд Великої Червоної Плями та дає уявлення про полярні тумани на планеті.

З: Що можуть відкрити ультрафіолетові спостереження Хаббла?

A: Ультрафіолетові спостереження дозволяють вченим вивчати високоенергетичні довжини хвилі світла від молодих зірок, міжзоряний матеріал і еволюцію галактик.