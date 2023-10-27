Нове уявлення про взаємодіючу групу галактик Арп-Мадор 2339-661

Це захоплююче зображення, зроблене космічним телескопом Хаббла, демонструє інтригуючу пару галактик, відому як Арп-Мадор 2339-661. У той час як каталог Арп-Мадоре містить численні дивні галактики, ця конкретна група демонструє незвичайну характеристику – існують не дві, а три галактики, які взаємодіють.

Дві видатні галактики на зображенні: NGC 7733 (унизу праворуч) і NGC 7734 (угорі ліворуч). Однак, якщо хтось придивиться до плеча NGC 7733, то помітить структуру, подібну до вузла, чіткого кольору, частково приховану темним пилом. Ця структура, яка зараз називається NGC 7733N, здається пов’язаною з NGC 7733, але має значний додатковий червоний зсув у своїй швидкості. Отже, дуже ймовірно, що NGC 7733N представляє собою незалежну сутність, а не просто розширення NGC 7733. Це явище підкреслює проблеми, з якими стикаються астрономи-спостереження, щоб розрізнити небесні об’єкти як одиничні чи множинні сутності, особливо коли їхнє просторове розташування здається складеним від Землі. вигідне положення.

Розташовані на відстані приблизно 500 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Тукана, усі три галактики цієї групи гравітаційно взаємодіють одна з одною. У науковій літературі вони називаються «групою, що зливається», і за прогнозами вони зрештою об’єднаються в єдине ціле.

Безсумнівно, виявлення третьої взаємодіючої галактики в Арп-Мадорі 2339-661 спонукає вчених глибше заглибитися в природу та динаміку цієї своєрідної системи. Завдяки подальшому дослідженню та аналізу астрономи сподіваються отримати більш повне розуміння складних взаємодій між галактиками та механізмів їх злиття.

Питання та відповіді:

З: Що таке каталог Arp-Madore?

Відповідь: Каталог Арп-Мадоре — це набір дивних галактик, які спостерігали астрономи.

З: Скільки галактик взаємодіють в Арп-Мадоре 2339-661?

A: Arp-Madore 2339-661 містить три взаємодіючі галактики.

З: Яке значення вузлоподібної структури в NGC 7733?

Відповідь: Вузлоподібна структура, відома як NGC 7733N, має інший колір порівняно з рукавом NGC 7733 і має чітке червоне зміщення, що свідчить про те, що вона є незалежною сутністю.

З: Як взаємодіють галактики в цій групі?

A: Галактики в Arp-Madore 2339-661 гравітаційно взаємодіють одна з одною, що потенційно може призвести до їх злиття в майбутньому.