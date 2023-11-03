Метеорний дощ Таврид: небесне видовище у двох діях

Метеоритний дощ Тауриди — це щорічна подія, яка захоплює як любителів зірок, так і ентузіастів астрономії. На відміну від інших метеорних дощів, Тавриди пропонують унікальний досвід з двома окремими піковими ночами, що відбуваються з інтервалом у п’ять днів. Ці зливи відомі своїми вогняними кулями – сліпучими метеорами, які освітлюють нічне небо, коли вони падають крізь атмосферу Землі. Хоча Тавриди можуть не виробляти великої кількості падаючих зірок, їхнє небесне зображення не слід пропускати.

Першим актом цієї космічної вистави є метеорний дощ Південні Тауриди, який досяг свого піку ввечері в понеділок, 6 листопада, та вранці у вівторок, 7 листопада. Незважаючи на те, що дощ триває з 23 вересня до 8 грудня, найвидатніша активність відбувається на цих конкретні дати. Після цього видовища готується друга дія – метеоритний дощ Північних Таурид. Цей показ відбудеться вночі в суботу, 11 листопада, і вранці в неділю, 12 листопада, і обіцяє помітний сплеск активності вогняної кулі.

Обидва метеорні потоки отримали свою назву від сузір'я Тельця, Бика, яке прикрашає нічне небо в осінній сезон. Хоча може здатися, що метеори походять з околиць Тельця, вони не пов’язані з самим сузір’ям. Натомість вони створюють заворожливий танець із зірками, захоплюючи глядачів своєю швидкоплинною красою.

Щоб спостерігати за цими чарівними небесними подіями, дуже важливо враховувати місячні умови. Під час піку Південних Таурід, з опівночі небо буде прикрашати 59% освітленого спадаючого місяця. Однак вершина Північних Таурид збігається з спадаючим півмісяцем із освітленням лише 4%, який сходить незадовго до сходу сонця. Ця оптимальна темрява дає спостерігачам найкращу можливість спостерігати падаючі зірки та вогняні кулі – за умови, що нічне небо залишається чистим.

У міру появи метеорних дощів Тавріди важливо розуміти явище, яке вони представляють. Падаючі зірки, які науково називають метеороїдами, — це дрібні частинки, які потрапляють в атмосферу Землі, створюючи сяючі смуги по небу під час розпаду. NASA припускає, що джерелом Таурид може бути комета 2P/Encke, яка потенційно залишила слід із кам’янистих уламків біля орбіти Землі кілька століть тому.

Приготуйтеся бути зачарованим метеорним дощем Таурид, оскільки він розгортається у двох різних актах. Позначте свої календарі та скористайтеся нагодою стати свідком цього небесного видовища, яке обіцяє розпалити уяву любителів зірок і нагадати нам про величезні чудеса, які існують за межами нашої планети.

Часті питання (FAQ)

З: Скільки падаючих зірок можна побачити під час пікових ночей метеорних дощів Таурид?

Відповідь: У середньому метеорний дощ Тауриди дає менше 10 падаючих зірок на годину в пікові ночі.

З: Чому падаючі зірки більш помітні в листопаді?

A: Листопад є чудовим місяцем для спостереження за падаючими зірками через велику кількість спорадичних метеорів.

З: Південний і Північний метеорні дощі Тауриди виникають одночасно?

Відповідь: Ні, пік метеорного потоку Південні Тауриди припадає на початок листопада, тоді як метеорний дощ Північних Тауридів досягає піку на кілька днів пізніше.

З: Чи пов'язані метеорні потоки Таурид із сузір'ям Тельця?

Відповідь: Хоча метеоритні потоки, здається, походять із того самого регіону неба, що й Телець, вони не пов’язані безпосередньо із сузір’ям.

З: Що викликає падаючі зірки?

Відповідь: Падаючі зірки утворюються, коли метеороїди, малі частинки, потрапляють в атмосферу Землі та випаровуються, утворюючи смуги світла.

З: Яке ймовірне джерело метеорного потоку Тауриди?

Відповідь: Тавриди можуть походити від комети 2P/Encke, яка потенційно залишила слід кам’янистих уламків біля орбіти Землі багато років тому.