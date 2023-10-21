Метеорний потік Оріоніди освітлює небо

Метеорний потік Оріоніди, який почався 2 жовтня і триватиме до 7 листопада, досягне піку в суботу. Хоча несприятливі погодні умови у Великобританії можуть перешкоджати видимості, спостерігачі за небом в інших частинах світу можуть стати свідками цього астрономічного видовища. Злива походить із уламків, залишених кометою Галлея, однією з найвідоміших комет в історії. Коли комета обертається навколо Сонця, дрібні фрагменти відриваються, утворюючи слід із пилу та льоду. Коли ці залишки потрапляють в атмосферу Землі зі швидкістю 41 милю на секунду, вони згорають через тертя, створюючи смуги світла.

Цей метеорний потік займає важливе місце в щорічному календарі небесних подій. Доктор Мінджае Кім, фізик з Уорікського університету, описує це як унікальну можливість для тих, хто втратив шанс побачити комету Галлея. Хоча сама комета проходить повз Землю лише кожні 75-76 років, метеорний потік Оріоніди відбувається щороку, забезпечуючи певну компенсацію тим, хто, можливо, пропустив появу комети. Метеорні дощі названі на честь сузір’я, з якого вони, здається, походять, а у випадку з Оріонідами вони, здається, походять із напрямку Оріона.

Для спостереження за метеорним потоком Оріоніди найкращий час буде між опівноччю та сходом сонця в суботу, 21 жовтня. Цю подію можна побачити як з північної, так і з південної півкуль, але видимість буде кращою при ясному небі. Рекомендується знайти темне вуличне місце з мінімальним освітленням. Метеори будуть видні по всьому небу, тому вибір широкого відкритого простору дозволить краще сканувати небесне зображення. Оскільки час, коли метеори перетинають небо, непередбачуваний, це може бути гра очікування. Якщо взяти з собою напої та закуски, це покращить враження.

Якщо ви не зможете спостерігати метеоритний дощ у суботу, у вас буде можливість побачити його максимальну фазу приблизно до 28 жовтня.

Джерела: BBC News