Оріоніди: вражаючий метеоритний дощ

Метеорний дощ Оріоніди, один із найвідоміших і найнадійніших метеорних дощів, є видовищем. Якщо ви коли-небудь замислювалися про ці падаючі зірки в нічному небі, важливо знати, що насправді це не зірки, а метеороїди, які є каменями, що мандрують у космосі. Ці метеороїди можуть варіюватися за розміром від дрібної гальки та піску до більших об’єктів.

Коли Земля рухається по своїй орбіті навколо Сонця, вона час від часу випадково натрапляє на ці метеороїди. Насправді приблизно 48 тонн матеріалу з космосу потрапляє на Землю щодня. Коли ці метеороїди потрапляють в атмосферу Землі, вони стають метеорами. Оріоніди з середньою швидкістю близько 61 км/с згоряють на великій висоті, створюючи яскраві смуги в небі, які видно на короткий час.

Метеорні потоки, такі як Оріоніди, не є випадковими зустрічами з метеороїдами. Вони виникають, коли Земля проходить через більш щільні області космічного сміття, залишені кометами, коли вони подорожують навколо Сонця. Комети складаються з пухкого матеріалу, скріпленого замерзлими газами, і коли Земля стикається з цими уламками, це призводить до вражаючого відображення метеорів, що летять по небу.

Оріоніди, зокрема, представляють інтерес, оскільки вони пов'язані з кометою Галлея. Комета Галлея, яка обертається по орбіті кожні 75 років, залишає за собою слід розсипчастих уламків, оскільки її лід перетворюється на газ, коли вона наближається до Сонця. Коли Земля проходить через це сміття, ми відчуваємо метеорний потік Оріоніди.

Щоб насолодитися метеоритними потоками, такими як Оріоніди, не потрібне спеціальне обладнання. Однак важливо вибрати правильний час і місце. Метеорні дощі названі на честь сузір’їв, що вказує напрямок, з якого метеори потрапляють у нашу атмосферу. Для Оріонід радіант лежить у сузір’ї Оріона, у верхній лівій частині його плеча. Найбільш перспективним часом ночі для спостереження за Оріонідами зазвичай є друга половина.

Оріоніди починаються на початку жовтня і закінчуються на початку листопада, а пік припадає на 21-22 жовтня 2023 року. Під час піку ви можете очікувати побачити в середньому 40-70 метеорів на годину. Світлове забруднення може погіршити видимість, тому важливо знайти місце подалі від яскравого світла. Крім того, дозвольте своїм очам звикнути до темряви протягом 20-30 хвилин, що має вирішальне значення для виявлення навіть найслабших метеорів.

Спостереження за метеорами — чудове заняття, яке дозволяє вам вийти за межі напруженої рутини та зв’язатися зі Всесвітом. Це вимагає терпіння, а також почуття спокою та усвідомлення вашого оточення. Тож візьміть теплий напій, знайдіть зручне місце та насолоджуйтесь приголомшливим зображенням метеорного потоку Оріоніди.

Визначення:

– Метеороїд: камені, що мандрують у космосі.

– Метеор: метеороїд, який увійшов в атмосферу Землі та згорає.

– Метеорний дощ: небесна подія, під час якої можна спостерігати кілька метеорів, що походять від одного радіанта.

– Комета: брудна сніжна куля, виготовлена ​​з пухкого матеріалу, який утримується замороженими газами.

– Радіант: точка на небі, з якої, схоже, походять метеори метеорного потоку.

джерела:

– «Оріоніди: шукайте ніч падаючих зірок цього місяця», Forbes

– “Space Rocks 101: Що таке метеороїди, метеори та метеорити?”, NASA