Підготуйтеся до метеоритного дощу Драконіди цими вихідними

Пік метеорного потоку Драконіди запланований на 8 жовтня, що робить його ідеальним заняттям на вихідних для любителів зірок. На відміну від багатьох інших метеорних дощів, Драконіди видно відразу після настання темряви та протягом усього вечора, тому вам не потрібно засиджуватися допізна. Однак цей дощ рідкісний, лише близько 10 метеорів пролітають по небу на годину.

Метеорний потік Драконіди створений уламками комети 21P/Джакобіні-Ціннера. Свою назву він отримав від сузір’я Дракона, оскільки метеори, схоже, прилітають звідти. Ці метеори рухаються повільніше, ніж метеори в інших зливах, тому їх видно протягом однієї-двох секунд. Крім того, освітленість Місяця становить лише 23%, тому слабкі метеори буде легше помітити, коли настане ніч.

Хоча Драконіди зазвичай являють собою легкий дощ, були випадки, коли він перетворювався на метеорний шторм із тисячами метеорів на годину. Останній раз це сталося в 2018 році, а наступний можливий спалах відбудеться лише в 2025 році. Щоб зловити метеоритний дощ, все, що вам потрібно, це розкладне крісло або зручне місце для лежання та широкий огляд неба. Уникнення світлового забруднення ідеально підходить для кращої видимості.

Якщо Драконіди не виправдають ваших очікувань або погана погода закриває вам огляд, є кілька інших метеоритних дощів, яких варто очікувати цього року. Оріоніди, Південні Тавриди, Північні Тауриди, Леоніди, Гемініди та Урсиди мають пікові дати між жовтнем і груднем. Крім того, є ще кілька помітних небесних подій, як-от кільцеподібне сонячне затемнення 14 жовтня та часткове місячне затемнення 28 жовтня. Обов’язково візьміть камеру, щоб зняти сповільнене відео або зробити фото з довгою витримкою.

Отже, приготуйтеся до приголомшливого показу метеорів цими вихідними та не забудьте знайти темне місце подалі від вогнів міста, щоб отримати найкращі враження.

Визначення:

– Метеоритний дощ: небесна подія, яка відбувається, коли Земля проходить крізь сліди уламків, залишені кометами та астероїдами, внаслідок чого шматочки каменю та льоду потрапляють в атмосферу Землі та згорають, створюючи видимі смуги світла.

– Метеорний шторм: незвичайна подія під час метеорного дощу, коли за годину видно надзвичайно велику кількість метеорів.

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