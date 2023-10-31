Соняшники використовують унікальний метод стеження за сонцем, результати дослідження

Соняшники добре відомі своєю здатністю повертатися обличчям і слідувати за сонцем, коли воно рухається по небу. Однак точний механізм такої поведінки досі залишається загадкою. Нещодавнє дослідження, проведене біологами рослин з Каліфорнійського університету в Девісі, пролило світло на те, як соняшник «бачить» сонце, і виявило новий механізм, який відрізняється від попередніх припущень.

Всупереч тому, що вважали рослинники, соняшники не покладаються на той самий механізм фототропізму, який дозволяє іншим рослинам рости до джерела світла. Натомість соняшники демонструють геліотропізм, унікальну здатність активно стежити за рухом сонця. Дослідники виявили, що соняшники досягають цього, зростаючи трохи більше на східній стороні стебла протягом дня, змушуючи їх повертати голови на захід. Вночі вони більше ростуть на західній стороні, змушуючи їх повертати голови назад на схід.

Важливо, що дослідження також виявило, що гени, відповідальні за геліотропізм у соняшнику, відрізняються від генів, пов’язаних з фототропізмом в інших рослинах. Коли соняшник вирощували в закритому приміщенні в напрямку джерела світла, активувалися гени, пов’язані з фототропіном. Однак при вирощуванні на відкритому повітрі та під впливом сонячного світла спостерігалася чітка картина експресії генів.

Хоча конкретні гени, задіяні в геліотропізмі, ще не ідентифіковані, дослідники виключили шлях фототропіну, зазвичай пов’язаний із відчуттям світла в рослинах. Подальші дослідження вивчатимуть регуляцію білка в соняшниках, щоб розкрити молекулярні шляхи, відповідальні за геліотропізм.

Це проривне відкриття не тільки дає розуміння захоплюючої поведінки соняшників, але також має ширші наслідки. Це підкреслює важливість врахування природних умов навколишнього середовища під час вивчення рослин у контрольованих лабораторних середовищах. Результати цього дослідження кидають виклик попереднім припущенням і прокладають шлях до глибшого розуміння механізмів сприйняття світла в рослинах.

Питання та відповіді:

З: Що таке геліотропізм?

A: Геліотропізм - це здатність рослини слідувати за рухом сонця.

З: Що таке фототропізм?

A: Фототропізм – це здатність рослини рости до джерела світла.

З: Яка різниця між геліотропізмом і фототропізмом?

A: Геліотропізм передбачає активне відстеження руху сонця, тоді як фототропізм стосується зростання до джерела світла.

З: Як соняшники виявляють геліотропізм?

A: Соняшники ростуть трохи більше на східній стороні протягом дня, змушуючи їх голови повертатися на захід. Вночі вони більше ростуть на західній стороні, змушуючи їх повертати голови назад на схід.

З: Що показало дослідження про гени соняшників?

A: Дослідження показало, що гени, відповідальні за геліотропізм у соняшнику, відрізняються від генів, пов’язаних з фототропізмом в інших рослинах.

джерело: Phys.org