Зі збільшенням кількості пілотованих місій у космос і планами щодо майбутньої місії на Марс вчені працюють над пом’якшенням небезпеки для здоров’я, пов’язаної з космічними подорожами. Однією з головних проблем є космічне випромінювання. Астронавти, які подорожують за межі Міжнародної космічної станції, піддаються постійному опроміненню, яке може мати шкідливий вплив на нервову та серцево-судинну системи. NASA розробляє технологію для захисту астронавтів від радіації, включаючи створення відхиляючих матеріалів у космічних апаратах і скафандрах. Деякі дієти та харчові добавки, такі як enterade, також можуть допомогти мінімізувати вплив радіації.

Гравітаційні зміни в космосі також становлять ризики для космонавтів. Без впливу земного тяжіння м’язи та кістки можуть руйнуватися протягом тривалого часу. Щоб протистояти цьому, астронавтам потрібно буде займатися фізичними вправами та приймати добавки, такі як бісфосфонат, щоб підтримувати здоров’я свого опорно-рухового апарату. Мікрогравітація також впливає на кровоносну систему, змушуючи рідини зміщуватися в бік голови. Це може призвести до розширення заповнених рідиною просторів у мозку та сприяти нейроокулярному синдрому, пов’язаному з космічним польотом, який впливає на структуру та функцію очей. Вчені досліджують можливість використання спеціальних штанів для перерозподілу рідини в організмі та пом’якшення цих ефектів.

Окрім небезпеки для фізичного здоров’я, ізоляція під час космічної подорожі також може мати серйозні наслідки для психічного здоров’я. Життя та робота в тісному оточенні з тією ж групою людей протягом місяців без можливості бачитися з родиною чи друзями може бути психологічно важким. Астронавтам потрібно буде навчитися справлятися з екстремальною ізоляцією та вжити заходів для підтримки свого психічного благополуччя під час довготривалих космічних місій.

Загалом, оскільки космічні подорожі стають все більш поширеними, а плани щодо майбутніх місій на Марс тривають, для вчених вкрай важливо вивчати та розробляти рішення щодо небезпеки для здоров’я, з якою можуть зіткнутися астронавти. Вирішуючи ці проблеми, ми можемо забезпечити безпеку та благополуччя астронавтів під час їхніх подорожей до зірок.

Визначення:

1. Кевлар: міцне, термостійке синтетичне волокно, яке використовується в захисному одязі та матеріалах.

2. Поліетилен: легкий, міцний і гнучкий полімер, який часто використовується в різних сферах застосування, включаючи упаковку та пластикові вироби.

3. Enterade: дієтична добавка, яка використовується для полегшення шлунково-кишкових побічних ефектів радіаційного опромінення, також використовується у хворих на рак під час променевої терапії.

4. Бісфосфонати: клас препаратів, які використовуються для запобігання руйнуванню кісток і лікування остеопорозу.

джерела:

– Оригінальна стаття: «Як зменшити ризики радіації та інші небезпеки, пов’язані з космічними подорожами» Джанель Віт і Анджели Хілл, The Conversation.