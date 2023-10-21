Сучасне застосування орігамі в космосі, техніці, математиці та медицині

Орігамі, стародавній вид мистецтва, який передбачає складання паперу, знайшов інноваційне застосування в кількох сферах, включаючи космос, інженерію, математику та медицину. Канадський аерокосмічний інженер Манан Арья став піонером використовувати орігамі в таких цілях.

Арія присвятила себе вирішенню проблеми блокування зоряного світла у всесвіті, який кишить неймовірною кількістю зірок – аж до септильйона. У недавньому інтерв’ю з Еріком Соренсеном для The New Reality Ар’я детально розповіла, як орігамі можна використовувати в майбутніх дослідженнях космосу.

Концепція орігамі була використана для розробки структур, які можуть компактно розгортатися та складатися назад, таким чином оптимізуючи використання простору в космічних кораблях. Ці складні конструкції можна ефективно розгортати на різних етапах космічної місії, забезпечуючи ефективні рішення для зберігання, транспортування та розгортання.

Крім того, принципи орігамі використовуються в техніці для вирішення складних проблем. Застосовуючи його техніку складання, інженери розробляють нові методи проектування та будівництва різних конструкцій. Це включає створення панелей, які можна розширювати та звужувати, забезпечуючи більшу гнучкість і адаптивність у різноманітних програмах.

Математичні аспекти орігамі також допомагають розв’язувати складні проблеми. Його геометричні принципи дають змогу математикам розробляти нові алгоритми та формули, допомагаючи у розвитку таких галузей, як геометрія, симетрія та оптимізація.

Крім того, галузь медицини охопила орігамі для розробки інноваційних медичних приладів та хірургічних інструментів. Ці пристрої часто ґрунтуються на принципах складання орігамі, що забезпечує компактність під час транспортування та розширення для зручності використання під час медичних процедур.

Застосування Орігамі в космосі, інженерії, математиці та медицині все ще з’являються, але вони містять величезний потенціал для майбутніх досягнень. Оскільки дослідники та інженери продовжують досліджувати можливості цього стародавнього виду мистецтва, можливості використання орігамі в різних галузях безмежні.

джерела:

– Нова реальність (Інтерв’ю з Манан Ар’я)

– Ерік Соренсен