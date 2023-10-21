Орігамі: від стародавнього мистецтва до сучасних рішень у космосі та інженерії

Орігамі, стародавнє японське мистецтво складання паперу, зараз використовується для вирішення сучасних проблем у різних галузях, таких як дослідження космосу, інженерія, математика та медицина. Один аерокосмічний інженер, Манан Арья, використовував орігамі, щоб розкрити таємниці Всесвіту.

У дослідженні космосу відблиски від зірок можуть перешкоджати відкриттю подібних до Землі планет поблизу сонцеподібних зірок. Світло, відбите від цих планет, приблизно в 10 мільярдів разів слабкіше, ніж світло зірок, тому його важко виявити. Арія працює над рішенням блокування зоряного світла у всесвіті, який потенційно містить мільярди зірок. Він вважає, що орігамі може зіграти вирішальну роль у цій справі.

Інженерам потрібно запускати великі конструкції в космос, але їм також потрібно складати ці конструкції, щоб вони акуратно вписувалися в ракети, а потім розгортати їх, коли вони потраплять у космос. Ар’я називає цю проблему «проблемою валізи» — встановлення розширюваної технології в невелику космічну капсулу.

Орігамі пропонує фантастичне застосування інженерії в космосі. NASA вже досягло успіху з орігамі в проектах, пов’язаних з космосом. Наприклад, головне дзеркало та сонцезахисний екран телескопа Джеймса Вебба були складені для запуску, а потім розгорнуті в космосі. Могутні зображення, зроблені телескопом, стали джерелом натхнення для таких проектів, як Starshade.

Творіння Арії, starshade, — це легкий механізм, який блокує світло зірки, дозволяючи телескопам знімати зображення тьмяніших екзопланет поблизу зірки. У розтягнутому стані він приблизно розміром з бейсбольний діамант, але для запуску його потрібно скласти й упакувати в ракету. Інженерія орігамі забезпечує компактне складання, необхідне для космічних місій.

Робота Ар’ї з орігамі виходить за рамки дослідження космосу. Він розглядає можливість застосування техніки орігамі до робототехніки та біомедичних пристроїв. Хоча довгостроковий вплив його роботи все ще розкривається, Ар’я сподівається, що вона закладе основу для майбутніх поколінь технологій.

Орігамі, стародавній вид мистецтва, продовжує розвиватися та знаходити інноваційні застосування в різних сферах. Він демонструє силу поєднання майстерності з передовими технологіями для вирішення складних проблем.

джерела:

– Глобальні новини: [URL]

– NASA/JPL-Caltech: [URL]