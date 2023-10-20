Переваги азотних шин у гірничих роботах

Гірничі оператори постійно стикаються з проблемою підтримки продуктивності, одночасно забезпечуючи безпеку своїх бригад у складних умовах праці. Великі кар’єрні транспортні засоби, такі як навантажувачі та кар’єрні вантажівки, відіграють центральну роль у цих проблемах і потребують ефективних і безпечних шин.

Безпека шин є надзвичайно важливою у гірничодобувній промисловості. Шини на шахтних транспортних засобах повинні забезпечувати стабільність і зчеплення з дорогою для переміщення матеріалів і запобігання нещасним випадкам. Однак вага та потужність цих машин можуть призвести до поломки шин, що може спричинити проблеми та навіть загрозу вибуху. Зараз шини кар’єрних транспортних засобів часто наповнені повітрям, що містить кисень, що підвищує ризик розриву або вибуху, спричиненого іскрою.

Одним із рішень для зменшення цього ризику є наповнення шин кар’єрних транспортних засобів азотом замість повітря. Азот уже використовувався в легкових транспортних засобах для підтримки тиску в шинах і підвищення паливної ефективності, і він пропонує додаткову перевагу підвищення безпеки в транспортних засобах для шахт. Коли шини заправляються азотом, ризик вибуху значно знижується.

Азот забезпечує кілька прямих переваг для шин транспортних засобів для шахт. Це призводить до повільнішої втрати тиску та меншої корозії металевих компонентів шини, викликаної водяною парою. Це означає покращену безпеку для працівників і операторів шахт.

Крім того, азот допомагає подовжити термін служби шин, уповільнюючи дефляцію. Хоча кисень і азот можуть проникати через стінку шини, азот робить це в чотири рази повільніше, ніж кисень, і більш ніж у 100 разів повільніше, ніж водяна пара. Це може призвести до збільшення терміну експлуатації шин на 10%.

Несправності шин можуть призвести до зупинки роботи та значних простоїв. Азот допомагає підтримувати шини оптимально накачаними, зменшуючи згинання та тертя, що зменшує ризик перегріву та поломки шин. Це також підвищує ефективність палива, оскільки втрата азоту відбувається повільніше, ніж кисень.

Шини кар’єрних транспортних засобів становлять загрозу безпеці через їх розмір, масу та тиск. Наповнення цих шин киснем підвищує ризик загоряння шин, особливо в підземних шахтах. Шини, наповнені азотом, значно знижують цей ризик.

Хоча існують проблеми із запровадженням системи накачування азотом, такі як вартість і високий рівень викидів транспортування азоту до віддалених місць видобутку, існують потенційні рішення. Деякі компанії досліджують генерацію азоту на видобувних ділянках, що забезпечить економію коштів і дозволить використовувати азот в інших процесах видобутку, таких як придушення метану при видобутку вугілля.

Хоча використання азотних шин у гірничодобувних роботах не є широко поширеним, воно набуває популярності, особливо в Південній Африці, де воно стало галузевим стандартом. Генератори азоту постачаються для гірничодобувних робіт у різних країнах, і ця технологія зручна для користувача та проста в установці.

Підсумовуючи, використання азотних шин у гірничодобувних роботах дає численні переваги, насамперед з точки зору безпеки. Хоча існують проблеми, які необхідно подолати, впровадження генераторів азоту в підземних шахтах може надати додаткові переваги з точки зору економії коштів і вдосконалення процесів видобутку.

Список використаної літератури:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8 червня). На рулонах: як азот покращує переформатування шин під час їзди шахтних шин. Mining Weekly. Отримано з [джерело]

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